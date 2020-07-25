Russell: "FW43'le diğer araçları takip etmek imkansız

Williams pilotu Goerge Russell geride kalan üç yarışta iki kez sıralama turlarında ikinci bölüme kalmayı başaramadı ancak yarış temposunda hep geride kaldı.

Nicholas Latifi ile birlikte gridin arkasına demir atan Russell, şimdiye kadar hiç puan almayı başaramadı. Bundan ötürü de Williams, gridde puan almayan tek F1 takımı konumunda yer alıyor.

Russell, FW43'le diğer araçları takip etmenin çok zor olduğuna dikkat çekiyor.

İngiliz pilot, "Durum çok garip. İlk üç yarışta bir iyi sıralama turları, iki çok iyi sıralama turları ve üç kötü yarışımız vardı."

"Aracımızın çok hassas bir aerodinamisi var, başka bir aracın arkasına geldiğiniz zaman onu kontrol etmek çok zor oluyor. Açıkçası, sıralama turlarında başkalarının arkasına gelmiyoruz ve bu da büyük bir fark yaratıyor."

"Sıralama turlarında araç oldukça iyi görünüyor ancak diğer araçların arkasında çok fazla yere basma gücü kaybediyoruz ve davranışları öngörülemez hale geliyor. Bu da kendimi güvende hissetmeme engel oluyor."

"Dediğim gibi, önümüz açıkken çok iyi bir hızımız var. Cuma günü dolu depo ile yaptığım sürüşlerde oldukça hızlıydık. Bütün bunlar aracın aerodinamisinin çok fazla hassasiyete sahip olduğu anlamına geliyor." dedi.