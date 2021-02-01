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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"

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Russell: "Formula1'deki her fırsat, son fırsat ya da kariyerinizin fırsatı olma potansiyelinde"
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Williams F1 pilotu George Russell, Formula 1 pilotu olmayı özetleyen şarkının "Eminem - Lose Yourself" olduğunu söyledi ve bunun nedenlerini açıkladı.

George Russell, Formula 2'de yakaladığı şampiyonluğun ardından 2019'da Formula 1'e adım atmayı başarmıştı.

İngiliz pilot son iki yıldır Williams'la yarışıyor ve F1'in en umut vadeden genç yetenekleri arasında görülüyor.

The Sportsman ile olan özel röportajında George Russell, kendini yarış gününe nasıl hazırladığına dair bazı ipuçları verdi.

İngiliz pilot, şarkı dinlemeyi çok sevdiğini ve yarıştan kısa bir süre önce kendisine şarkı albümleri oluşturup, bunları dinlediğini dile getirdi.

"Son zamanlarda Drake'i çok fazla dinliyorum. Bence iyimserlikle soğukkanlılık arasında iyi bir denge var, bu da neredeyse yarış aracında ihtiyacınız olan şey (gülüyor)."

"İşi yerine getirmek için hazır olmalısınız ama aynı zamanda çok fazla heyecanlanamazsınız çünkü limitlerin tam üzerinde olmak için rahatlık hissine ihtiyacınız var."

"Ayrıca Justin Timberlake, Ed Sheeran ve hatta bazen eski moda hip-hop dinlemeyi seviyorum. Çeşitlilik hoşuma gidiyor."

Sonrasında Russell'a hangi şarkının Formula 1 pilotu olmayı özetlediği soruldu.

Russell, biraz düşündükten sonra, "Eminem - Lose Yourself." cevabını verdi ve ekledi: “Bu spordaki her fırsat, son fırsatınız veya kariyerinizin fırsatı olma potansiyeline sahip. Bu şarkı da size, her bir yarışın F1'de olmayı ne kadar hak ettiğinizi dünyadaki herkese ispatlayabilmeniz ve onlara neler yapabildiğinizi kanıtlayabilmeniz için bir fırsat değerinde olduğunu hatırlatıyor."

 

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Editör Kemal Şengül

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