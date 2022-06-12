Russell: "Fırsat çıktığında, onu almak için doğru yerde olmalısınız"

Haberi dinle

Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell, bu yıl çoğu zaman olduğu gibi yine karşısına çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirdi ve iki Ferrari pilotunun yarış dışı kalmasıyla üçüncü sıraya çıktı.

Hatasız bir sürüş çıkaran Russell, aracından bir kez daha maksimumu alarak üçüncü oldu ve bu yılki yarışları ilk beşte bitirmeye devam etti.

Russell, yarışın ardından verdiği demeçte, doğru zamanda doğru yerde olmanın önemine dikkat çekti.

Russell, yarıştan sonra şöyle dedi: "Daha önce de söylediğim gibi, bu tür fırsatlar yakalamak için doğru zamanda doğru yerde olmalısınız."

"Brackley ve Brixworth'teki tüm çalışanlarımıza, ortaya koydukları sıkı çalışmalar için teşekkür ediyorum."

"Bu yıl yaşadığımız tüm zorluklar nedeniyle kolay bir sezon olmuyor ve üçüncülükten dolayı çok mutluyum."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bence bu sonuç, aracımızın alabileceğinden daha fazlasına denk geliyor. Bu sonucu dayanıklı bir araç, dayanıklı bir güç ünitesi ve başkalarının problemlerinden en iyi şekilde faydalanmamız sayesinde kazandık."

"Daha fazla performansa ihtiyaç duyduğumuz ortada."

Russell, dalgalanma nedeniyle yarışın çok zor geçtiğini de söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Russell, "Yarışın sona ermesinden dolayı oldukça mutluyum. Her virajda araç yere çarpıyordu, 1.5 saat boyunca her turda bunu yaşadık."

"Araçta inanılmaz derecede kötü hissediyorsunuz çünkü her virajda ve her düzlükte araç yere çarpıyor. Bu, 1.5 saat boyunca devam etti."

"Bu sadece bizi etkilemiyor. Ferrari ve McLaren'da da durum aynı gibi görünüyor."

"Podyumdan dolayı oldukça memnunum. Takım olarak ödülleri toplamak için doğru yerde olmamız gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz."

"Şu anda dalgalanmadan muzdarip olduğumuz gerçeğiyle yaşamak ve bunu bir sürücü olarak kabul etmek zorundayız ancak uzun vadede bunu ortadan kaldırmak için görüşmeler yapılıyor."

"Fakat bu nesil Formula 1 araçları için bir gelecek var mı bilmiyorum çünkü dört yıl daha böyle devam edeceğimizi hayal edemiyorum."

"Yine de bu sporda zeki insanlar var ve bundan ötürü bir çözüm bulabileceklerine eminim." dedi.