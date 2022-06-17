Russell, FIA'nın dalgalanma konusunda harekete geçmesinden memnun

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Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Bakü yarışında başta Mercedes ve AlphaTauri olmak üzere çoğu takım dalgalanma sorunuyla boğuşmuştu.

Dalgalanma, pistten piste değişiyor çünkü bazı pistlerde daha fazla tümsek bulunuyor ve bu da takımların her yerde aynı ayarları kullanamayacağı anlamına geliyor.

Bakü bu açıdan sezonun en kötü noktasıydı ve Mercedes sürücüleri hafta sonu boyunca dalgalanmadan epey şikayetçiydi.

George Russell, bu konuda FIA'yı harekete geçmeye çağırmıştı ve yayınlanan son direktifle bu konuya el atılmış oldu.

İngiliz pilot, FIA'nın araçların dalgalanma seviyesini azaltmak için yayınladığı direktiften memnun olduğunu söyledi. Russell, “FIA'nın hemen harekete geçtiğini, durumu değiştirmek için haftalara, aylara ve siyasi kararlara ihtiyaçları olmadığını görmek harika." "Fajat güvenlik söz konusu olduğunda, mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeniz gerekiyor." "Bu açıdan durumun bu kadar çabuk çözülmesine şaşırmadım. Bence herkes için iyi bir haber." "Herkes değişimde Mercedes'in ısrar ettiğini söylüyor ancak durum hiç de öyle değil. Saf performansı etkileyecek herhangi bir değişiklik istemiyoruz çünkü bunun sizin lehimize mi yoksa aleyhinize mi olacağını asla bilemezsiniz." "Hangi takımda olursanız olun durum aynı. Ya dalgalanma yaşıyorsunuz ve aracın tabanını yere çarpıyorsunuz, ya dalgalanma yaşamıyorsunuz ama yere yakın gitmeye çalışıp, tabanı yere çarpıyorsunuz. Bu yüzden durum harika değil." "Geçen hafta sonu sürücüler olarak değişiklik istedik çünkü zıplamak aracı dengesiz hale getiriyor ve bu tehlikeli olabilir." dedi.