Russell, FIA'nın attığı adımların dalgalanmaya kalıcı bir çözüm getireceğini düşünmüyor

Haberi dinle

FIA, bu hafta sonu yapılacak Kanada GP'si öncesi, bazı pilotların sağlık sorunları yaşamasına sebep olan dalgalanma sorununu azaltmak amacıyla neler yapılabileceğine dair veri toplamak için her araçta ne kadar dalgalanma görüldüğünün ölçüleceğini duyurdu.

Sezon başından beri -başta Mercedes ve Ferrari olmak üzere- birçok takımın yaşadığı görülen bu sorun, Monako ve Azerbaycan'dan -yani cadde pistlerinde gerçekleştirilen iki yarıştan- sonra daha sıkı bir şekilde tartışılmaya başlandı.

Dolayısıyla bu konuda adım atmaya karar veren FIA, bu hafta sonundan itibaren telemetri verilerini ve dalgalanmanın araçların tabanlarında yarattığı sonuçları inceleyecek, "kabul edilemez" seviyelerde dalgalanma yaşayan takımları belirleyecek ve onlardan dalgalanmayı azaltmaları için değişiklik yapmalarını isteyecek.

GPDA (Grand Prix Sürücüleri Topluluğu) başkanı George Russell, FIA'nın hamlesinin "hemen bir şeyler yapmaları açısından güzel" olduğunu kabul ederken, bu adımın "kalıcı bir çözümden çok yapışkan bir sıva" olduğunu da ekliyor.

Russell, "FIA'nın topladığı verilerden elde edilecek sonuçları bekleyip görmemiz gerekiyor. Mevcut durumun, sorundan en az etkilenen takımlar için bile oldukça zorlu bir deneyim olduğunu düşünüyorum."

"FIA, maruz kaldığımız tüm dikey hızlanma yüklerinin verilerine sahip ve bu yük başa çıkabileceğimiz kadar güvenli bir seviyede değil. Dolayısıyla, atacağımız yeni adımlar konusunda kesinlikle daha büyük tartışmalara ihtiyaç var." dedi.

Russell'ın ardından söz alan Ferrari pilotu Charles Leclerc, FIA'nın yeni bir teknik direktifle dalgalanma konusunda harekete geçme kararına karşı olduğunu, çünkü bunu F1-75'te doğrudan bir sorun olarak görmediğini dile getirdi.

Leclerc, "Kendi açımdan bakacak olursam, tamamen aynı fikirde değilim. Bana sürmeye uygun bir araç vermenin takımın sorumluluğunda olduğunu hissediyorum."

“Şimdiye kadar dalgalanmayla özel bir sorunum olmadı, ama evet, geçen yıla göre daha sert koşullar var."

"Kişisel olarak aracın sürülemez olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak her şeyi daha iyi hale getirmek için çözümler bulduk.”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Francois Trembley / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Lance Stroll, pilotların dalgalanma nedeniyle maruz kaldıkları kuvvetin “23 yarış için sürdürülebilir olmadığını” ve F1'in yeni yer etkisi kuralları önümüzdeki yıllarda da böyle sonuçlar doğuracaksa, bunun vücut için "fazlasıyla kötü" olduğunu söyledi. “

Son olarak Alpine pilotu Esteban Ocon, "Diğer takımlar kadar kötü değiliz."

"Bazı araçları kullanmak diğerlerinden daha kolay, öyle görünüyor. Asıl olumlu olan, FIA'nın bizimle ilgilenmek için harekete geçmesi."

"Ancak karıştırmamamız gereken iki konu var: dalgalanmaya yol açan sebepler ve araçların genel olarak çok sert olması."

"Çünkü geçen yıl da deneyimlediğimiz bazı virajlarda -örneğin Monaco'da tünelden sonraki kerblerde- çok sert bir darbe hissettim, ki bu düzlüğün sonunda ortaya çıkan bir şey değildi."

"Yani, genel olarak aracın sertliği de bir problem. Düzlüklerin sonunda ne kadar dalgalanma yaşadığınız önemli değil." dedi.