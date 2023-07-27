Russell: "FIA, karar alma konusunda 'cesur' olmalı"

Russell, görüş mesafesiyle ilgili devam eden endişeler nedeniyle 2021 yarışının tekrarını görebileceğimizi ve koşullar nedeniyle piste çıkamama ihtimalleri olduğunu belirtti.

Spa'da ıslak zeminde güvenlik konusu, bu ayın başlarında düzenlenen FRECA yarışında Hollandalı genç Dilano van't Hoff'un vefatıyla daha da net bir şekilde gündeme geldi.

Kazanın ardından GPDA FIA'ya bir mektup yazarak soruşturmanın sonucu hakkında bilgilendirilmeyi talep etti ve hem F1 hem de diğer serilerde güvenliği arttırmak için neler yapılabileceğini sordu.

Motorsport.com tarafından GPDA'nın yönetim organıyla olan diyaloğu sorulduğunda Russell, "FRECA'da Dilano'nun trajik ölümünün ardından şu anda FIA ile sürekli iletişim halindeyiz."

"İki soru var: Spa yeterince güvenli mi? Bir de koşullarla ilgili soru var ve bence gerçek şu ki, bu hızlarda motor sporları her zaman tehlikeli olacaktır."

"Eğer tüm pistler arasında bir risk sıralaması yapacak olursanız, Spa'nın Cidde ve Monako ile birlikte en riskli pistlerden biri olduğunu görürsünüz."

"Hava koşullarıyla birleşince çok daha zorlayıcı oluyor. Hiçbir şekilde görüş mesafemiz olmuyor ve sanki sağanak yağmurda otoyolda ilerliyorsunuz ve ön cam silecekleriniz kapalı gibi hissediyorsunuz."

"Yani gerçekten kısa vadeli bir çözüm yok. Şahsen Spa'nın yeterince güvenli olduğunu düşünüyorum ama ıslak zeminde görüş için bir çözüm bulmamız gerekiyor." dedi.

Russell, GPDA'nın Eau Rouge'daki düzende değişiklik yapılmasını istemediğini vurguladı.

"Bu konuda konuştuk ve sanırım buna ihtiyaç olmadığını düşündüğümüz sonucuna vardık."

"Belli ki kaçış yolu konusunda çok ilerleme kaydettiler, bu yüzden muhtemelen en önemli şey bu."

Russell, bu hafta sonundaki bazı günlerdeki pist aksiyonunun hava koşulları nedeniyle tehlikeye girebileceğini kabul etti.

FIA flag Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes pilotu, "Neyse ki Pazar günü hava daha iyi görünüyor, bu yüzden yarışta sorun olmayacağını düşünüyorum."

"Ancak son olayların ardından, görüş mesafesi söz konusu olduğunda FIA'nın güvenlikle ilgili kararlarında cesur olması gerektiğini düşünüyorum."

"İki yıl önceki durumun ne olduğunu biliyoruz ve o zaman olduğu gibi gergin olmasını istemiyoruz. Ancak dediğim gibi, bazı cesur kararlara ihtiyacımız olacak."

"Hepimiz yarışmak istiyoruz ancak o düzlükte saatte 200 milin üzerinde bir hızla inerken 50 metre önünüzü göremezseniz, büyük kazalar olacaktır. Yani evet, bu hafta sonu FIA'nın büyük sorumlulukları var." dedi.

Spa'da görülen mevcut yağmurda araçların yarışabileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Sanırım iki yıl önce yarışı iptal etmek için hızlı bir karar alındı. Bence tek bir F1 aracının etrafta dolaşması için koşullar yeterince güvenli ve sürüş için yeterince uygun, ancak pistte aynı anda 20 araç varsa durum değişir."

"Pilotlar düzlükte düz gidemiyorlar çünkü göremiyorlar, biri arkadan çarpıyor ve sonra pistin ortasında bir araç oluyor."

"Yarışın iptal edilmesi hiç kimse için mükemmel bir durum değil, ancak daha önce gördüğümüz gibi büyük bir olay görmek istemiyoruz."

Russell, pilotların güvenlik konularını tartışırken FIA ile iyi bir ilişki içinde olduklarını vurguladı.

"Dürüst olmak gerekirse, üç yıldır bu görevde olduğum için pilotlar ve FIA olarak aramızda kesinlikle daha fazla etkileşim olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle görüşlerimizi duymak istiyorlar ve sadece F1'i değil, bir bütün olarak motor sporlarını geliştirmeye çalışmak istiyorlar. Bence hepimiz burada inanılmaz bir teknolojiye sahibiz ve meydana gelen bu trajik kazaların bazılarını çözmeye yardımcı olabilecek bir yapay zeka teknolojisi hakkında konuşuyoruz."

Eau Rouge track action Fotoğraf: Erik Junius

"Ancak aynı şekilde, korkunç olaylara hızlı tepki verebilecek teknolojiye, CCTV kameralarına sahip olmayan daha düşük formüllere kadar filtrelenebilecek şeyler olması gerekiyor."

"Dediğim gibi, her zaman tehlikeli olacak ancak bu konudaki çalışmalara devam etmemiz gerekiyor."

"Gerçek şu ki, muhtemelen önümüzdeki yıllar boyunca zayıf görüş için bir çözüm bulamayacağız. Bu zor bir iş, gerçekten kolay değil."

"Destek serileri için biraz korkuyorum. Gerçekten de F3'ün kuru pist koşullarda bile aynı anda pistte 30 araç bulundurmasına izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence orada da büyük bir kaza yaşanması an meselesi."