Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Russell, dördüncü sırada başladığı sprintte bir süre için liderliği alsa da damalı bayrağı gördüğünde yine dördüncü sıradaydı.

Russell, seansın ardından takımın lastik seçimlerinden memnun olduğunu söyledi: "Orta lastikle başlamış olsaydık, sanırım aynı yerde bitirirdik. Yumuşak lastiğin gerçekten uygun bir yarış lastiği olacağını düşündük."

"Silverstone'da yumuşak lastiğin iyi performans gösterdiğini gördük, ancak bu pistin yeni asfaltla biraz daha farklı olduğu açık."

Bu hafta sonu en çok konuşulan konulardan biri olan pist değişikliği sorusu Mercedes pilotuna da yöneltildi, Russell, soruya şu cevabı verdi: "Pist değişikliklerini WhatsApp üzerinden öğrendim. Elbette bu ideal değildi."

"Ama bence bu bir sprint yarışı hafta sonunun ayrılmaz bir parçası. Barcelona gibi bir piste gittiğinizde antrenman yaparsınız ve tüm bilgiler toplandıktan sonra yarışta iki ya da üç pit stop olması gerektiğini bilirsiniz. Eğer tek pit stop denerseniz, bu işe yaramayacaktır."

"Ancak bu hafta sonu elimizde hiç veri yoktu. Bu yüzden FIA'nın pistte yaptığı küçük değişikliğin iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz şüpheciydim ama bunun iyi bir adım olduğunu düşündüm."

Russell, FIA ve GPDA arasındaki iletişim eksikliğine de dikkat çekti.

"Bence Nicholas Tombazis ve Steve Nielsen, FIA ile pilotlar arasındaki iletişimin yeterince güçlü olmadığının farkında ve bunu kabul ediyorlar."

"Daha iyi bir işbirliği olması gerekiyor çünkü bu tür şeylerin çoğu bizi doğrudan etkiliyor. Ayrıca kokpitten görüşlerimizi aktararak bu kararların bazılarına yardımcı olabiliriz. Bunun gerçekten farkındalar ve bence bu, iletişim sürecinde bazı iyileştirmeler yapmamız gerektiğine dair iyi bir örnek oldu."