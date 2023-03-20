Russell: "FIA, cezalar konusunda daha sağduyulu davranmalı"

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Mercedes'in mevcut performansından elinden geldiğince faydalanabilen Russell, mücadeleyi Alonso'nun 5.1 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Ancak podyum seremonisinden kısa bir süre sonra Alonso ikinci turda aldığı beş saniyelik cezayı doğru şekilde çekmediği için 10 saniye daha ceza aldı ve dördüncülüğe geriledi; bu, Russell ve Mercedes için sezonun ilk podyumu demekti!

Aston Martin'in itirazı sonrası ceza iptal edilip Alonso podyuma dönmüş olsa da Russell'ın bu durumdan rahatsız olduğu pek söylenemez, nitekim kendisi ceza iptali öncesi Alonso'nun her iki cezada da haksızlığa uğradığını söylemiş ve FIA'yı sağduyulu davranmaya davet etmişti.

Russell, "Bu kuralların neden var olduğunu anlıyorum, kurallara bağlı kalmak zorundayız -yine de biraz sağduyu gösterilmesi gerekiyor."

"Nihayetinde sadece biraz solda kaldığını düşünüyorum, ancak bundan hiçbir şey kazanç elde etmedi, beş saniye biraz ağır bir ceza."

"Pit stoplarda ne olduğunu ve neden ceza aldığını tam olarak bilmiyorum, 10 saniye ceza yine aşırı fazla." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sözlerine alt perdeden FIA'yı eleştirerek devam eden Russell, "Bu durum herkes için biraz sinir bozucu bir hal aldı."

"Bu hafta sonu, özellikle pit çıkışında ve pit girişinde hangi çizgilere dokunabileceğiniz ve hangi çizgilere dokunamayacağınız konusunda pek çok konuşma yapıldı.

"Sıralama turlarında bazı araçların turlarını bitirirken çizgiye hafifçe dokundukları için turlarının silindiğini gördük. Bunun gerçekten biraz anlamsız olduğunu düşündüm, ortak bir noktada uzlaşmamız gerekmekte."

"Kokpitten grid çizgilerini görmek inanılmaz derecede zor. Çok alçakta oturuyoruz ve lastiğin sadece üstteki dört ya da beş santimlik kısmını görüyoruz, asfaltın kendisini pek göremiyoruz."

"Bırakın yanal pozisyonunuzu belirleyen beyaz çizgileri, öndeki sarı çizgiyi bile göremiyorum. Bu konuda biraz daha sağduyulu olunması gerektiğini düşünüyorum."

Cezayı pek umursamayan Alonso ise podyum seremonisini kaçırdığı için Russell'a üzüldüğünü söylüyor.

Alonso, "Olup bitenler George için de adil değil, sanırım Mercedes sponsorları podyumda olmayı çok isterdi."

"Bizim açımızdan bir sorun yok, Aramco'nun bulunduğu fotoğraflar çektirdik. Dediğim gibi, George da haksızlığa uğradı, podyumun tadını o çıkarmalıydı." dedi.