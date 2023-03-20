Önceki / Suudi Arabistan'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi Sonraki / Norris: "Piastri-Gasly temasından dökülen parçalar yarışımı mahvetti"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Russell: "FIA, cezalar konusunda daha sağduyulu davranmalı"

George Russell, FIA'nın Fernando Alonso'yu gereksiz sert cezalandırdığını söylüyor ve federasyonu sağduyulu davranmaya davet ediyor.

Haydn Cobb
Ekleyen:
Russell: "FIA, cezalar konusunda daha sağduyulu davranmalı"
Haberi dinle

Mercedes'in mevcut performansından elinden geldiğince faydalanabilen Russell, mücadeleyi Alonso'nun 5.1 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Ancak podyum seremonisinden kısa bir süre sonra Alonso ikinci turda aldığı beş saniyelik cezayı doğru şekilde çekmediği için 10 saniye daha ceza aldı ve dördüncülüğe geriledi; bu, Russell ve Mercedes için sezonun ilk podyumu demekti! 

Aston Martin'in itirazı sonrası ceza iptal edilip Alonso podyuma dönmüş olsa da Russell'ın bu durumdan rahatsız olduğu pek söylenemez, nitekim kendisi ceza iptali öncesi Alonso'nun her iki cezada da haksızlığa uğradığını söylemiş ve FIA'yı sağduyulu davranmaya davet etmişti.

Russell, "Bu kuralların neden var olduğunu anlıyorum, kurallara bağlı kalmak zorundayız -yine de biraz sağduyu gösterilmesi gerekiyor."

"Nihayetinde sadece biraz solda kaldığını düşünüyorum, ancak bundan hiçbir şey kazanç elde etmedi, beş saniye biraz ağır bir ceza." 

"Pit stoplarda ne olduğunu ve neden ceza aldığını tam olarak bilmiyorum, 10 saniye ceza yine aşırı fazla." dedi. 

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sözlerine alt perdeden FIA'yı eleştirerek devam eden Russell, "Bu durum herkes için biraz sinir bozucu bir hal aldı."

"Bu hafta sonu, özellikle pit çıkışında ve pit girişinde hangi çizgilere dokunabileceğiniz ve hangi çizgilere dokunamayacağınız konusunda pek çok konuşma yapıldı.

"Sıralama turlarında bazı araçların turlarını bitirirken çizgiye hafifçe dokundukları için turlarının silindiğini gördük. Bunun gerçekten biraz anlamsız olduğunu düşündüm, ortak bir noktada uzlaşmamız gerekmekte."

"Kokpitten grid çizgilerini görmek inanılmaz derecede zor. Çok alçakta oturuyoruz ve lastiğin sadece üstteki dört ya da beş santimlik kısmını görüyoruz, asfaltın kendisini pek göremiyoruz."  

"Bırakın yanal pozisyonunuzu belirleyen beyaz çizgileri, öndeki sarı çizgiyi bile göremiyorum.  Bu konuda biraz daha sağduyulu olunması gerektiğini düşünüyorum."

Cezayı pek umursamayan Alonso ise podyum seremonisini kaçırdığı için Russell'a üzüldüğünü söylüyor.

Alonso, "Olup bitenler George için de adil değil, sanırım Mercedes sponsorları podyumda olmayı çok isterdi."

"Bizim açımızdan bir sorun yok, Aramco'nun bulunduğu fotoğraflar çektirdik. Dediğim gibi, George da haksızlığa uğradı, podyumun tadını o çıkarmalıydı." dedi.

paylaşım
yorumlar

Suudi Arabistan'da en hızlı pit stop Ferrari'den geldi

Norris: "Piastri-Gasly temasından dökülen parçalar yarışımı mahvetti"
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Lorenzo, Porsche Supercup'ta yarışacak

Lorenzo, Porsche Supercup'ta yarışacak

Porsche Supercup

Lorenzo, Porsche Supercup'ta yarışacak Lorenzo, Porsche Supercup'ta yarışacak

Haas, 2023 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak!

Haas, 2023 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak!

Formula 1

Haas, 2023 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak! Haas, 2023 renk düzenini 31 Ocak'ta tanıtacak!

Ekstrom'un İsveç Takımı'na katılmasıyla 2023 Şampiyonlar Yarışı kadrosu tamamlandı

Ekstrom'un İsveç Takımı'na katılmasıyla 2023 Şampiyonlar Yarışı kadrosu tamamlandı

GENEL

Ekstrom'un İsveç Takımı'na katılmasıyla 2023 Şampiyonlar Yarışı kadrosu tamamlandı Ekstrom'un İsveç Takımı'na katılmasıyla 2023 Şampiyonlar Yarışı kadrosu tamamlandı

Son Haberler

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları Suudi Arabistan GP: Pilot performans puanları

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor" Wolff: "Hamilton temel bir sorun nedeniyle araçta rahat hissetmiyor"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum" Russell: "Bahreyn'e kıyasla daha mutluydum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.