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Formula 1 Abu Dabi GP
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Russell: "Ferrari'ye karşı daha güçlü bir konumdayız"

George Russell, Formula 1 Takımlar Şampiyonası'ndaki ikincilik mücadelesinde Mercedes'in Ferrari'ye karşı daha avantajlı olacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes

İki takım sezonun son turuna dört puan farkla giriyor; Ferrari'nin 388 puanına karşılık Mercedes 392 puanda.

Ferrari, bu yıl Singapur'da Carlos Sainz ile bir yarış kazanmış olmanın avantajına sahip olsa da takım, bazı yarışlarda şanssızlık yaşadı.

Sainz Meksika'da start alamadı ve Brezilya GP'sinde Charles Leclerc aracındaki bir sorun nedeniyle formasyon turunda kaza yaptı.

Mercedes pilotu Russell, son yarışın yakın geçmesini bekliyor.

"Ferrari ile yakın bir mücadelemiz olacak."

"Güçlü bir Las Vegas GP geçirdiler ancak yine de onların konumunda olmaktansa bizim konumumuzda olmayı tercih ederim."

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

"Sadece oraya çıkıp kendimize odaklanmalı ve mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışmalıyız. Eğer bunu yaparsak yarışı önde bitiririz."

Mercedes Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi yarışlar çıkardı, ancak Brezilya takım için oldukça kötü geçti. Aynı şekilde Las Vegas da takım için bir başka zorlu yarış oldu.

Ferrari geçtiğimiz yıl Abu Dabi'de ikinci ve dördüncü oldu ancak Russell, yarışın Mercedes için daha iyi geçeceğine ve Şahlanan At'a karşı önemli bir alanda üstünlükleri olduğuna inanıyor.

Russell, "Geçen yıl burada oldukça rekabetçiydiler, ancak bu sezon hangi takımların yarışlarda daha hızlı ve yavaş olduğu bizi çok şaşırttı."

"Son yarışa açık fikirli bir şekilde gidiyoruz. Sıralama turlarında onların [Ferrari'nin] biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum ancak Pazar günü farklı bir hikaye olacağına ve iyi bir yarış çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

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