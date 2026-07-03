Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Russell: “Ferrari’nin performansı karşısında çok şaşırdım”

Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarını beşinci sırada tamamlayan Mercedes pilotu George Russell, seansın ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sıralama turlarında beşinci olan George Russell, üçüncü seansta tempo yakalamayı başardığını ancak yine de istediği performansı gösteremediğini ifade etti. Araç içindeki hissin kötü olmadığını söyleyen Britanyalı pilot, seans sonrasında doğrudan performans farklarına odaklandığı açıklamalarda bulundu: “Dürüst olmak gerekirse benim adıma bu durum biraz sezonun özeti gibi; sürekli geriden geliyoruz.” 

“Üçüncülük koltuğuna çok yakındım ancak Lewis ve Kimi’nin temposundan hâlâ çok uzağım. Bunun nedenini anlamam gerekiyor, biraz tuhaf bir durum.” 

“Araçtaki his, sürüş kolaylığı bakımından aslında oldukça iyiydi. Bu araçları burada sürmenin biraz daha kötü hissettirmesini bekliyorduk ama aslında gayet normaldi ve yüksek hızlı virajlar da iyi hissettirdi.”

“Yine de tur zamanı olarak geride kaldık; asıl önemli olan yarına kadar bunu çözmeliyiz."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Ferrari’nin güç ünitesi ve enerji yönetimi konularında son dönemde zorlandığını hatırlatan Russell, rakiplerinin Silverstone'daki form grafiği hakkında şunları söyledi: "Ferrari’nin performansı karşısında çok şaşırdım. Güç ünitesi ve enerji yönetimi tarafında geride kalıyorlardı ama şu an burada gridin en iyisi gibi görünüyorlar; bu gerçekten büyük bir sürpriz oldu.” 

“Harika bir şasiye sahip olduklarını her zaman biliyorduk ama bence bazı şeyler şu an pek mantığa oturmuyor. Eğer bir tahminde bulunmam gerekseydi, Ferrari’nin geçen hafta, bizim ise bu hafta hızlı olacağımızı söylerdim.” 

“Elbette Kimi harika bir iş çıkardı ama Ferrari gün boyunca üstün olan taraftı."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Antonelli: "Hamilton'ın formu harika ama meydan okumaları seviyoruz"
Sonraki haber Norris: "Hasarlı fren soğutma kanalı nedeniyle araç sürülemez haldeydi"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Hamilton: "Takım bu sonucu gerçekten hak etti”

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Takım bu sonucu gerçekten hak etti”

Son Haberler

Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"

Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Mekies: "Silverstone’daki koşullarda bataryayı yönetmek oldukça zor"

Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: “Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz”

Alonso: "Beklediğimiz gibi zor bir gündü"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Beklediğimiz gibi zor bir gündü"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle