Russell: “Ferrari’nin performansı karşısında çok şaşırdım”

Sıralama turlarında beşinci olan George Russell, üçüncü seansta tempo yakalamayı başardığını ancak yine de istediği performansı gösteremediğini ifade etti. Araç içindeki hissin kötü olmadığını söyleyen Britanyalı pilot, seans sonrasında doğrudan performans farklarına odaklandığı açıklamalarda bulundu: “Dürüst olmak gerekirse benim adıma bu durum biraz sezonun özeti gibi; sürekli geriden geliyoruz.”

“Üçüncülük koltuğuna çok yakındım ancak Lewis ve Kimi’nin temposundan hâlâ çok uzağım. Bunun nedenini anlamam gerekiyor, biraz tuhaf bir durum.”

“Araçtaki his, sürüş kolaylığı bakımından aslında oldukça iyiydi. Bu araçları burada sürmenin biraz daha kötü hissettirmesini bekliyorduk ama aslında gayet normaldi ve yüksek hızlı virajlar da iyi hissettirdi.”

“Yine de tur zamanı olarak geride kaldık; asıl önemli olan yarına kadar bunu çözmeliyiz."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Ferrari’nin güç ünitesi ve enerji yönetimi konularında son dönemde zorlandığını hatırlatan Russell, rakiplerinin Silverstone'daki form grafiği hakkında şunları söyledi: "Ferrari’nin performansı karşısında çok şaşırdım. Güç ünitesi ve enerji yönetimi tarafında geride kalıyorlardı ama şu an burada gridin en iyisi gibi görünüyorlar; bu gerçekten büyük bir sürpriz oldu.”

“Harika bir şasiye sahip olduklarını her zaman biliyorduk ama bence bazı şeyler şu an pek mantığa oturmuyor. Eğer bir tahminde bulunmam gerekseydi, Ferrari’nin geçen hafta, bizim ise bu hafta hızlı olacağımızı söylerdim.”

“Elbette Kimi harika bir iş çıkardı ama Ferrari gün boyunca üstün olan taraftı."