Formula 1 Meksika GP

Russell: “Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk”

George Russell, Meksika’daki yüksek rakım ve yeni kurallarla düşen yol tutuşuna dikkat çekerken Ferrari’nin en güçlü ekip olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 08:20

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Meksika GP hafta sonunun cuma antrenman seanslarının ardından açıklamalarda bulunan Mercedes pilotu George Russell, pistteki zorlu koşulları değerlendirdi. 2026 teknik kuralları nedeniyle bu yıl piste çıkarken hissettikleri yol tutuşunun geçen yıllara kıyasla çok daha düşük olduğunu belirten Britanyalı pilot, sıralama turlarında ilk dört takım arasındaki mücadelenin nefes keseceğini vurguladı.

Cuma gününü değerlendiren Russell, şu ifadeleri kullandı: "Meksika'ya her geldiğimizde rakım nedeniyle büyük zorluklarla karşılaşıyoruz.”

“Bence bu yılki en büyük fark, düzlüklerde ön ve arka kanadı açan sistemlerimiz sayesinde tüm takımların yüksek yere basma gücüne alışmış olması.”

“Bu da şu anlama geliyor: Geçen sezonlarda Meksika'da orta veya düşük yere basma gücünden en üst seviyeye geçerken, bu yıl zaten hep en üst seviyedeydik. Dolayısıyla buraya geldiğimizde alışık olduğumuzdan çok daha düşük bir yol tutuşuyla karşılaşıyoruz.”

“Turbo gecikmesi de ciddi bir sorun yaratıyor. Ancak ilk dört takım arasında gerçekten çok yakın bir mücadele var.”

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

“Şu anki tabloya bakıldığında Ferrari'nin en güçlü takım olduğunu söylemek bence yanlış değil. Leclerc turunu tam olarak bitiremedi sanırım, Lewis de aracında bir sorun yaşadı."

"Meksika’da Ferrari’nin favori olmasını zaten bekliyorduk, çünkü çok iyi bir şasiye sahipler. Ancak Q3 seansı geldiğinde işler her yöne kayabilir. Şu anki durumda her şey mümkün, bu yüzden o kritik anda kusursuz turu atmanız gerekiyor."

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- Motorsport.com Ekibi

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