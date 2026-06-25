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Formula 1 Avusturya GP

Russell: "Ferrari ve Hamilton, 2026 şampiyonluğu için büyük bir tehdit"

George Russell, Lewis Hamilton'ın Barselona’daki duygusal Ferrari zaferinin ardından, Ferrari'nin Mercedes'in 2026 Formula 1 şampiyonluğu için 'büyük bir tehdit' haline geldiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

Lewis Hamilton, İspanya Grand Prix'sinde Ferrari ile ilk zaferini elde ederek uzun süren bekleyişine son verdi. Britanyalı pilot, ikinci sıradaki George Russell'ı geride bırakırken, Mercedes pilotu Kimi Antonelli ise yarışın son bölümlerinde ikinci sıradayken yarış dışı kaldı.

Bu sonuç, Mercedes'in sezonun ilk altı Grand Prix'sini kazanarak sürdürdüğü kusursuz başlangıcın sona ermesine neden oldu. 

Ferrari, takımlar şampiyonasında Mercedes'in 72 puan gerisinde bulunurken, sürücüler şampiyonasında ise Hamilton lider Antonelli’nin 41 puan arkasında ve Russell'ın 9 puan önünde yer alıyor.

Russell, Avusturya Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada Hamilton'ın yeniden zirve mücadelesine dönmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Lewis'i yeniden en iyi yaptığı şeyi yaparken görmek harika."

"Bu aynı zamanda Formula 1’in ne kadar zor olduğunu da gösteriyor. Araçlar çok karmaşık, lastikler çok karmaşık, güç üniteleri karmaşık; her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor."

"Eğer tek bir şey bile doğru çalışmıyorsa kendinizden maksimum verimi alamıyorsunuz. İnsanlar geçen yıl ya da 2024’te takım arkadaşı olduğumuz dönemde onu gözden çıkarmıştı. 'Çok mu yaşlı? Sorun mu yaşıyor?' gibi şeyler söylüyorlardı. Sonra son dört ya da beş yarışta inanılmaz işler yaptı. Bu da bir gecede araç kullanmayı unutmadığınızı gösteriyor."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Pilotun kendisi, takım, araç ayarları, lastikleri anlama şekli; her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Her şey yerine oturduğunda iyi performans göstermeye başlıyorsunuz."

“Şu anda Lewis’in bulunduğu nokta bu ve kesinlikle şampiyonluk için büyük bir tehdit. Ferrari de çok büyük bir tehdit."

"Kimi hâlâ şampiyonanın lideri ve son derece etkileyici, istikrarlı bir performans sergiliyor. Ancak Ferrari’nin hızla geldiğini hissediyoruz ve bunun ön saflarında Lewis bulunuyor."

"Bu bizim için bir gerçeklik kontrolü oldu. Ferrari güç ünitesi açısından oldukça gerideydi ancak Barselona'da büyük bir adım attılar. Düzlük hızı açısından da bize çok yaklaştılar, ayrıca sürekli olarak güncelleme getirmeye devam ediyorlar."

"Biz bu sezon şu ana kadar yalnızca bir güncelleme getirdik. Yolda olan bazı parçalarımız var ancak Ferrari ve McLaren neredeyse her birkaç yarışta bir yeni parçalar getiriyor."

"Bu nedenle gelişmeye devam etmeliyiz. Çünkü bir takım araca her yeni parçayı getirdiğinde önemli bir adım atıyor."

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