Russell: "Ferrari ve Aston Martin'i geçemememiz için hiçbir neden yok"

Russell, Miami'de oldukça inişli çıkışlı bir gün geçirdi. İngiliz pilot, birinci antrenman seansını ilk sırada tamamlarken; ikinci antrenman seansında ise sadece 15. olabildi.

İkinci antrenman seansında yumuşak lastiklere geçmesinin ardından performans kaybı yaşadığını söyleyen Russell, antrenman seansının akabinde verdiği demeçlerde şunları söyledi: "Miami'de geçen yılın bir benzerini yaşadık: Cuma günü en hızlı takımdık ve sonrasında Cumartesi günü Q2'de elenmiştik."

"Araç 2. antrenmanda orta lastikten yumuşak lastiğe geçtiğimde değişti. Orta lastiğimdeki turumda güçlü hissettim, iyi bir turdaydım eğer tamamlayabilseydim ilk 4'e girebilirdim. Sonrasında yumuşak lastiklere geçtik ve araç istediğim gibi çalışmamaya başladı."

"Bence bunun neden yaşandığını biraz anlıyoruz ve neyse ki bu akşam araçta değişiklikler yapabileceğimiz bir zamanımız var."

"Ferrari ve Aston Martin'in önünde olamamamız için hiçbir neden yok. Hedefimiz de bu. Bence ilk 4 yarışta gördük ki Aston Martin, Ferrari ve Mercedes oldukça yakınlar. Eğer bu takımlar galibiyet ya da pole pozisyonu için mücadele etseydi, oldukça heyecan verici olurdu."

"Üç takımın da böyle yakın olması güzel çünkü doğru bir şey yaptığınızda anlayabiliyorsunuz, diğer 2 takımın önüne geçerek ödülünüzü alıyorsunuz."

"Potansiyelimiz olduğunu biliyoruz, bunu 1. antrenman seansında gördük. İkinci antrenman seansının başında da gördük, sadece bazı şeyleri bir araya getirmemiz gerek."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Miami Pisti'nin asfaltı, 2023 yarışı öncesinde yenilendi. Yeni asfalt, yol tutuşunun oldukça düşmesine neden oldu ve bugün pilotların yol tutuşu bulmakta, viraj çıkışlarında çekiş yakalamakta ve frenleme noktalarını seçmekte zorlandığını gördük

Russell da yeni asfalt nedeniyle yarışın zor geçeceğini düşünüyor.

"Pistin asfaltı yenilendiğinden Pazar günü yarışta bir bilinmezliğe gittiğimizi düşünüyorum. Asfalt hâlâ diğer pistlerdeki gibi değil ve kesinlikle farklılık yaratıyor ki bu bazı alanlarda güzel."

"Yarışta ise durumu zorlaştırabilir çünkü çizgi dışına taşamıyorsunuz. Bugün ben de dahil olmak üzere gördünüz ki bir lastiğinizi çizgi dışarısına çıkardığınızda pistten uçuyorsunuz."

"Neler olduğunu bilmiyorum ama bekleyip yarını görelim."