Russell: "Ferrari açıklamasından bu yana Hamilton oldukça profesyonel çalışıyor"
George Russell Lewis Hamilton'ın 'profesyonelliğini' överken Mercedes'in de Hamilton'a oldukça iyimser ve 'eşit' yaklaştığını dile getirdi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Steve Etherington / Motorsport Images
2024, Hamilton'ın Mercedes ile son sezonu olacak. Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 2025'ten itibaren Ferrari pilotu olarak anılacak.
Bu açıklama, Mercedes'in bu son yılda Hamilton ile ilişkilerini nasıl yürüteceği konusunda pek çok soru işareti yarattı.
Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki sıralama ve yarışlarda Russell'ın gerisinde kalan Hamilton'ın 2024'e kötü bir başlangıç yapması, 13 kez Grand Prix kazanmış David Coulthard'ın Hamilton'ın 'zihinsel olarak' zaten Ferrari'de olduğunu öne sürmesine sebep oldu.
Russell ise Hamilton'ın 'inanılmaz derecede profesyonel' olmaya devam ettiğini ve takım ile pilot arasındaki çalışma ilişkisinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.
Russell, Avustralya Grand Prix'si öncesinde basına verdiği demeçte, "Ferrari haberinden bu yana Lewis takımla inanılmaz derecede profesyonel çalışıyor. Mercedes ekibiyle olan çalışma ilişkisinin hiçbir şekilde değişmediğini düşünüyorum." dedi.
Russell, takımın gelecekteki pilotu olarak Russell'a bir ayrımcılık yapmadığını ve Hamilton ile eşit şartlarda görevini sürdürdüğünü dile getirdi. Bu durumun güncellemelerde de aynı şekilde devam edeceğini ekledi.
"Ekip de ona çok iyi yaklaşıyor. İkimize de eşit fırsatlar sunuluyor, başından beri hep böyle oldu."
"Araca bir güncelleme geldiğinde bu ikimize de uygulanacak."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"
Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"
Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar