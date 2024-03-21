Russell: "Ferrari açıklamasından bu yana Hamilton oldukça profesyonel çalışıyor"

2024, Hamilton'ın Mercedes ile son sezonu olacak. Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, 2025'ten itibaren Ferrari pilotu olarak anılacak.

Bu açıklama, Mercedes'in bu son yılda Hamilton ile ilişkilerini nasıl yürüteceği konusunda pek çok soru işareti yarattı.

Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki sıralama ve yarışlarda Russell'ın gerisinde kalan Hamilton'ın 2024'e kötü bir başlangıç yapması, 13 kez Grand Prix kazanmış David Coulthard'ın Hamilton'ın 'zihinsel olarak' zaten Ferrari'de olduğunu öne sürmesine sebep oldu.

Russell ise Hamilton'ın 'inanılmaz derecede profesyonel' olmaya devam ettiğini ve takım ile pilot arasındaki çalışma ilişkisinde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Russell, Avustralya Grand Prix'si öncesinde basına verdiği demeçte, "Ferrari haberinden bu yana Lewis takımla inanılmaz derecede profesyonel çalışıyor. Mercedes ekibiyle olan çalışma ilişkisinin hiçbir şekilde değişmediğini düşünüyorum." dedi.

Russell, takımın gelecekteki pilotu olarak Russell'a bir ayrımcılık yapmadığını ve Hamilton ile eşit şartlarda görevini sürdürdüğünü dile getirdi. Bu durumun güncellemelerde de aynı şekilde devam edeceğini ekledi.

"Ekip de ona çok iyi yaklaşıyor. İkimize de eşit fırsatlar sunuluyor, başından beri hep böyle oldu."

"Araca bir güncelleme geldiğinde bu ikimize de uygulanacak."