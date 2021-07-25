Russell: “Fazla ceza verilmesi, pilotların fazla tedbirli sürmesine yol açacak”

Williams pilotu, Silverstone’daki sprint yarışında ilk turda Carlos Sainz ile temas yaşamış ve bunun sonucunda 3 sıra grid ceza almıştı.

FIA hakemleri, genelde ilk turda yaşanan kazalar konusunda “yarışmaya izin verme yaklaşımında” olsa da Britanya’daki hafta sonunda Hem Russell-Sainz hem de Max Verstappen-Lewis Hamilton teması ceza ile sonuçlandı.

Russell, hakemlerle yaptığı görüşmede bu kazanın ilk turda yaşanmış olmasını vurguladığını dile getirdi.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Russell, “Tartıştığımız konu da bu. Tekerlek tekerleğe mücadele bence her zaman hayranlar ve de pilotlar için de iyidir çünkü yakın ve sert mücadele şansına sahip oluyoruz.”

“Bu nedenle çok fazla ceza verilmesi, pilotların bakış açısını ve yaklaşımını biraz değiştirecektir. Herkesin olduğu yerde kalıp fazla tedbirli davranmasını istemezsiniz çünkü bu kimse için eğlenceli olmaz.”

Ayrıca Russell, Sainz ile yaşadığı ufak temasın Ferrari pilotuna çok fazla pozisyona mâl olduğu için hakemlerin dikkatini çektiğini düşünüyor.

“Bence bu biraz sert bir cezaydı. Bu sadece bir ilk tur olayıydı. Lastiklerim biraz kilitlendi, kasıtlı yapılmış bir şey değildi.”

“Onu sıkıştırmaya ya da o tarz bir şey yapmaya çalışmıyordum. Bu olay, başka bir virajda yaşansaydı hiçbir sorun olmadan devam ederdik ve hatta ben virajdan önde bile çıkabilirdim. Ancak bize bu durumlarda hakemlerin kazaların sonucunu hesaba katmadan bir karar verdiği söyleniyordu.”

“Ancak bu durumda, bunu yapmadıklarını düşünüyorum. Fakat karara saygı duyuyorum. Günün sonunda, kurallara karar veren kişiler onlar. Bu yüzden, onların görüşünü kabul etmek zorundayız.”

2021’de hakemlerin genelde daha katı bir yaklaşıma mı sahip olduğu sorulduğunda Russell, “Sadece son iki yarışta bu kadar fazla ceza verildi. Fakat, kimse her hafta bu kadar ceza verildiğini görmek istemez.”

“Bu nedenle, onların bu konudaki görüşlerini anlamalıyız. Her zaman ceza kararı çıkıp çıkmayacağının cevabı çok yakın olur. Belki de son iki yarışta normalden fazla ceza verilmesi bir tesadüftür.”

George Russell, Williams FW43B 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images