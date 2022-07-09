Russell, F1'in tek bir yarış direktörüne bağlı kalması için çağrıda bulundu

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FIA, Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'e, pilotlar toplantısındaki davranışı için 25.000 €'luk askıya alınmış bir para cezası verdi. Toplantıda, yarışların yönetimi konusunda gerginlik yaşandığı ve Vettel'in öfkeyle ayrıldığı anlaşılıyor.

FIA, sezon başladığından beri dönüşümlü olarak çalışan iki yarış direktörü görevlendirdi; Niels Wittich ve Eduardo Freitas.

Ancak bu dönüşüm, kararların ve cezaların tutarlılığının yanı sıra sürücülerin pistteki yarış kuralları konusunda bazı belirsizliklere yol açtı.

Vettel'in FIA tarafından görüşmeye çağrılması hakkında konuşan Mercedes pilotu ve GPDA direktörü Russell, kararlarda "tutarlılık" olması gerektiğini söyledi ve bu sezon, şimdiye kadar "çok fazla sınırda olan kararlar ve hareketler" olduğunu belirtti.

Yarış direktörlerinin dönüşümlü olarak çalışmasının bir problem olup olmadığı sorulan Russell, "Evet, bir yarış direktörüne bağlı kalmamız gerektiğine katılıyorum."

"Hakemler ile biraz daha tutarlı olunması gerekiyor. Bir sonraki etkinliğe geliyoruz ve çoğu zaman, önceki etkinlikte yer alan hakem olmuyor. Yani sorumluluk alınmıyor ve kararların herhangi bir açıklaması olmuyor."

"Sorular soruyoruz ve doğruca bir cevap almak zor çünkü orada olmayan birine neredeyse suç atılıyor."

"Yani çetrefilli bir durum. Herkesin kendi uyarlaması var." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

FIA, 2021 sezon finalinde Masi'nin spor kurallarının son iki maddesini uygulamakta başarısız olmasının ardından yarış operasyonlarını yeniden yapılandırmaya karar verdi.

Bu kapsamda, Wittich ve Freitas'ın getirilmesinin yanı sıra yeni bir sanal yarış kontrol odası tanıtıldı. Herbie Blash de FIA'ya danışman olarak geri döndü.

Russell, bunun yetkililer için "hiçbir şekilde kolay bir iş olmadığını" kabul ediyor ancak tutarlılık gerektiği konusunda ısrarcı.

İngiliz, "Yıl içerisinde birkaç sürücü bu konuya değindi."

"Bence bir yarış direktörü olduğunda, işler genel olarak daha tutarlı olabilir." dedi.

Wittich, bu yılki yarışların çoğunda yarış direktörlüğü yaptı ve sürücülere, önceki yıllara kıyasla çok daha katı bir yaklaşımda bulundu.

Araçta aksesuar takılmaması ve doğru iç çamaşırı giyilmesi gibi konuları gündeme getiren Wittich, sürücülerden tepkiler aldı.

Pist limitleri de Wittich'in daha sıkı uyguladığı bir mesele oldu ve beyaz çizgiyi, pist sınırı olarak tanımladı.

Russell, "Şu anda biz sürücüler için beyaz çizgiyi yorumlamak çok zor, beyaz çizgiyi hissedemiyorsunuz."

"Yan yana yarışırken eğer dışarı itilirseniz, bir sonraki virajın sonunda atak yapmak için orada kalacaksınız. Ancak ceza almanıza sebep olacak bir çakıl veya bu tür bir şey varsa, iki sürücü de farklı bir yaklaşım sergiler." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

FIA'nın sürücülere kulak verdiğini düşünüp düşünmedikleri sorulan Russell, "Kulak verildiğini düşünüyoruz ama her hafta, bir sürücü çıkıp 'bence şöyle veya böyle' dediği zaman kuralları değiştiremezler."

"Kendilerinden ödün veremezler. Sadece bunların tutarlı bir şekilde uygulanması gerekiyor, hepimiz için net olmalı. Cezalar daha tutarlı olmalı."

"Bu sadece kuralları uygulayan insanların tutarlı olmasıyla gerçekleşecek." cevabını verdi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sürücülerin, cumartesi günü öncesi verilen etkinlik notlarındaki bir değişikliğin ardından "pit giriş çizgisi ve nerede olması gerektiğin hakkındaki tartışma üzerine hayal kırıklığına uğradıklarını" duyduğunu söyledi.

Wolff, "Ben bunu duydum, ilk 50 önceliklerinden biri olmayan konulara karışıyorlar."

"Fakat orada değildim, bu yüzden bir söylenti olabilir." dedi.