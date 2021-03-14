Russell: "F1'in 2022 öncesinde 3 günden fazla test yapması lazım"

Koronavirüs sonrası alınan ekonomik tedbirler nedeniyle 2021 Formula 1 sezonu öncesinde sadece üç günlük test yapılması kararlaştırıldı.

Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk iki günü şimdiden tamamlanırken geriye sadece bir gün kaldı.

Williams'ın ilk gün araca gelişim pilotu Roy Nissany'i oturtma kararı almasının da etkisiyle Russell, henüz testlere katılamadı.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse, hazır olmak için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu bilmiyorum. Bu testten sonra söyleyebilirim. Hepimiz ilk 5-10 turun ardından tekrar hızlanıyoruz ancak saniyenin onda birinden bahsediyorsanız, küçük farkları piste çıkarak bulmaya çalışıyorsunuz. Kimsenin bunu tam olarak cevaplayabileceğini düşünmüyorum."

"Ne kadar çok piste çıkarsanız, o kadar iyi olursunuz. Bu açıdan zor olacak ancak bu yeni bir mücadele ve Lance'in söylediği gibi heyecan verici. Senelerdir test sayısı çok fazlaydı. Bu açıdan bu kadar testin ardından, bir ya da bir buçuk gün testin ardından nasıl olduğumuzu göreceğiz."

"Daha fazla testin herkese faydası olur. Bu açıdan daha az test olmasının herkese dezavantajı olur. Ancak gelecek sene kurallarda çok büyük değişiklik olacağı için, takımların en azından 6 gün test yapması önemli olacak. Sonrasında kurallar son 3-4 senedir olduğu gibi stabil kalırsa, şu anda yaptığımız kadar test muhtemelen yeterli olur." dedi.