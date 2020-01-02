Russell, F1'deki ilk yılına 10 üzerinden 7 veriyor

George Russell, Formula 1'deki ilk yılında Williams'la gridin gerisinde mücadele etti ve hiç puan alma başarısı gösteremedi.

Bununla birlikte Russell, takım arkadaşı Robert Kubica'dan açık şekilde daha hızlıydı ve 21 sıralama turlarının tamamında Polonyalı pilotu geçmeyi başardı.

Zorlu sezonun ardından konuşan Russell, performansına on üzerinden yedi puan verdiğini dile getirdi.

"Kendime 10 üzerinden yedi puan verirdim. Bazı harika yarışlarım oldu, bazıları da kötü geçti. Her Grand Prix bana bir şeyler öğretti, başarısız yarışlar bana iyi geçenlerden daha fazla şey öğretti."

"Pilot her zaman işini ne kadar iyi bir iş yaptığını, iyi bir tur atıp atamadığını ya da hata yapıp yapmadığını bilir. Bu yönlerden kendimi yargıladım. Nispeten bazı yarışlardan memnunum, ancak diğerlerinden memnun değilim."

"Kıyas noktası her zaman takım arkadaşıdır ancak duruma her zaman bir bütün olarak bakmalısınız. Örneğin, Macaristan'daki sıralama turlarında 16. oldum ve herkes mükemmel işim için beni övdü, ama normalden daha iyi değildi. Sadece aracımız sayesinde bunu yaptık."

"Montreal'de Daniel Ricciardo dördüncü oldu. Harika bir işti, ama diğer pistlerdeki performansının daha kötü olmadığına eminim. Ama bakarsanız sonuçlar daha da kötüydü, çünkü aracı bazı pistlerde çok hızlı değildi ve bazen ikinci bölüme kalmakta dahi zorlandı."

"Her zaman duruma bir bütün olarak bakmanız gerekiyor: takım, araç ve pilot. Ancak herkes sadece sonucu değerlendiriyor. Bunu sıradan bir seyirciyken ben de yaptım. Ama siz kendiniz bunun içinde yer almaya başladığınızda, farkı anlıyorsunuz. İyi bir iş yaptığım zaman biliyorum, Williams ve Mercedes de bunu biliyor. Önemli olan bu."

Ne zaman durumla baş etmeye başladığı sorusuna Russell, "İspanya Grand Prix'sinde. Bundan önce, araç hakkında aniden daha hızlı olmamıza yardımcı olacak bir şeyler bulabileceğimize dair gizli bir umudum vardı. Ama Formula 1'deki her şeyin zaman aldığını çabucak fark ettim. Rüzgar tünelinde çalışarak geleceğin temellerini nasıl attığımızı görüyorum. Durumu yavaş yavaş telafi edeceğiz. Gelecek yıl için doğru yönü seçtik."

"Beklenti için bir şey söylemesi zor, çünkü diğer takımların gelişimini yargılayamıyorum. Kışın geri kalanı çok az gelişirse, gridin ortasındaki pozisyonlar için mücadele edebiliriz." yanıtını verdi.