Russell: "F1, Vettel ve Ricciardo olmadan da varlığını sürdürecek"

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Formula 1, gelecek sezon geçtiğimiz 10 yıla damga vurmuş iki sürücüyü kaybedecek: Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo.

Vettel, iki sezonluk Aston Martin macerasında istediğini alamamasının ardından emekliye ayrılmaya ve kariyerine nokta koymaya hazırlanırken, Ricciardo ise bekleneni veremediği iki sezonun ardından sözleşmesinin bitmesine bir sene kala McLaren'dan ayrılacak.

Avustralyalı pilot F1'de devam etmek istiyor, ancak Alpine'in Pierre Gasly'i tercih etmesi, Williams'ın ise Logan Sargeant'ı gayriresmi olarak duyurmasının ardından Haas dışında seçeneği kalmadı. Dolayısıyla rekabetçi bir koltuk bulmak istediğini belirten Ricciardo, muhtemelen gelecek sezonu boşta geçirecek.

GQ Magazine'a konuşan Russell, Vettel ve Ricciardo'ya saygı duyduğunu ancak sporun onlar olmadan da varlığını sürdüreceğini söylüyor.

Russell, "Sebastian Vettel emekliye ayrılıyor, kendisi F1 tarihinin en büyük isimlerinden."

“Daniel Ricciardo ise muhtemelen gelecek sezon yarışmayacak, bu gerçekten hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir durum."

"İki isme de büyük saygı duyuyorum, elbette F1 onları çok özleyecek ama her spor endüstrisinde olduğu gibi insanlar gelir, insanlar gider ve spor varlığını sürdürür. İşin gerçeği bu." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin Racing Fotoğraf: Erik Junius

Üç sezonluk Williams macerasının ardından sonunda Mercedes koltuğuna geçen ve oldukça iyi bir sezon geçiren Russell, çok istediği galibiyete henüz ulaşamadığı gibi son yarışlarda formunu bulan takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın arkasında kalmaya başladı

İngiliz pilot, her şeye rağmen karşısına çıkan tüm fırsatlardan faydalanmayı başardığını ve iyi bir sezon geçirdiğini söylüyor.

Russell, "Sezona her ihtimale açık bir şekilde girdim, nitekim tamamen yeni bir döneme girdiğimizin farkındaydık ve işlerin yolunda gideceğine dair hiçbir garanti yoktu."

"Açıkçası buraya yarış kazanmak için geldim, dolayısıyla her yarışı ilk beşte bitirmek beni tatmin etmiyor. Ancak bu konuda mantıklı davranmalıyım. Bu yılki sonuçlarımdan dolayı hayal kırıklığına uğramam söz konusu değil çünkü neredeyse her durumda en iyi sonucu elde etmeyi başardık."

"Bu benim F1'deki dördüncü sezonum, buraya gelmek için çok çalıştım, artık kendimi zaferler ve şampiyonluklar için savaşmaya hazır hissediyorum."

"Mercedes'te uzun vadeli bir kariyere sahip olmak istiyorum, önümüzdeki beş yıllık döneme bakacak olursam, bana şampiyonluk şansı sunabilecek en ideal takımın burası olduğunu düşünüyorum." dedi.