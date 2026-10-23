Formula 1 Amerika GP

Russell: "F1 pistleri birkaç yılda bir yeniden asfaltlanmalı"

George Russell, Max Verstappen'in Circuit of The Americas'taki tümseklerle ilgili eleştirilerinin ardından Formula 1 pistlerinin birkaç yılda bir yeniden asfaltlanması gerektiğini söyledi.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 23 Eki 2026 13:10

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

COTA, uzun süredir Formula 1 takvimindeki en engebeli pistlerden biri olarak biliniyor. Ancak Max Verstappen, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın burada düzenlenen yarışında araçların ve sürücülerin karşılaştığı koşulları gördükten sonra endişelerini dile getirmişti.

Hollandalı pilot, "WEC’te gördüklerime göre pist inanılmaz derecede engebeli. Hafta sonunun ardından muhtemelen yeni bir omurga sipariş etmem ya da Robocop'a dönüşmem gerekecek!" demişti.

Perşembe günü Austin’de düzenlenen medya toplantısında konuyla ilgili görüşü sorulan George Russell, pistin engebeli olduğunu kabul etti ancak sorunun yalnızca COTA ile sınırlı olmadığını belirtti. Formula 1 takvimindeki 24 yarışlık takvimde yer alan bazı pistlerde de asfaltın eskimesi benzer sorunlara yol açıyor.

Russell, "Evet, pist engebeli ama bence bu yarışmanın bir parçası. Genel olarak Formula 1 pistlerinin birkaç yılda bir yeniden asfaltlanması gerektiğini düşünüyorum. Böylece pist koşulları biraz daha tutarlı hale gelebilir. Artık asfaltın kalktığı, parçalandığı ve faydadan çok soruna yol açtığı pistlere gidiyoruz."

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Biz, sürüş yüksekliği nispeten fazla olan IndyCar veya Formula 2 araçları değiliz. Düzlüğün sonunda aracımızın sürüş yüksekliği 10 milimetre, yani yerden yalnızca bir santimetre yukarıda. Bu nedenle en küçük tümseği bile gerçekten hissediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Monako Grand Prix'sinde Lance Stroll ve Charles Leclerc, 19. virajda kaza yapmıştı. FIA'nın pist yüzeyini incelemesi sırasında yarış kırmızı bayrakla durdurulmuştu. Her iki sürücü de kazalarda araçlarıyla ilgili sorunları işaret etse de olayları pistteki hasarlı asfaltla ilişkilendirenler de olmuştu.

Russell, modern Formula 1 araçlarında kullanılan 18 inçlik jantların da bu sorunu daha belirgin hale getirdiğini söyledi.

"18 inçlik jantlara geçtiğimizden beri lastiklerin yanak yüksekliği önemli ölçüde azaldı. Lastiğin çevresi aynı ancak jantın çevresi çok daha büyük. Dolayısıyla lastiğin sunduğu ve bir tür sönümleyici görevi gören süspansiyon etkisini kaybettik. Artık bu etkiye eskisi kadar sahip değiliz."

"Bu da ideal değil ancak yapabileceğimiz pek bir şey yok."

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- Motorsport.com Ekibi

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