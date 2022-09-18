Russell: "F1 kurallarını iyileştirmek için, açık fikirli olmak lazım"

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Bu sene Niels Wittich ve Eduardo Freitas'ın yarış direktörlüğü rolünü Michael Masi'den almasından bu yana kararlarda bazı tartışmalı sonuçlar oldu ve bu durum, cuma günleri gerçekleştirilen pilotlar toplantılarında zaman zaman gerginlikler yaşanmasına neden oldu.

Bu konu hakkında son şampiyon Max Verstappen, yarış direktörlerinin inatçı olduğunu ve onların görüşlerini değiştirme konusunda isteksiz olduklarını söylemişti.

Russell, kuralları iyileştirebilmeleri için hem pilotların hem de yetkililerin açık fikirli olmaları gerektiğini söyledi.

Russell, "Onlar kurallara bağlı kalarak iyi iş çıkardıklarını hissediyorlar. Ancak bazen, dediğimiz gibi, bazı şeylerin gelişmesi gerekiyor."

"Bu konuda sadece yarış direktörlerinin değil hepimizin biraz daha açık fikirli olması gerekiyor. Bu konu hakkında birlikte çalışmalıyız. Bu kural setini geliştirmemiz lazım."

"Bunu başarmak için birlikte çalışmamız gerek. Ortada bir kural olması, o kuralın doğru olduğu manasına gelmez."

"Mesela, Avusturya'da Checo ile yaşadığım olayda kurallara göre ben hatalıydım ve ceza almayı hak etmiştim. Ancak onun dışarıdan içeriye döndüğü anda, önümde olduğunu, benim ona doğru önden kayacağımı biliyordum. O an yapabileceğim bir şey yoktu."

"Yarışmak çok dinamik bir spordur. Her olaya ayrı bakılması gerektiğini söylemek istemiyorum ancak bunun kurallarda olduğunu ve mücadelelerde o kurallara bağlı kalacaklarını söylemeleri kadar basit bir olay değil." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Russell, özellikle bazı pistlerde pilotların ne kadar ileriye gidebileceklerini tahmin etmenin zor olduğunu söyledi.

Russell, "Sonuç olarak her şeyin gelişmesi gerek. Bana göre sorunun kaynağına inmek lazım ve bana göre sorunun kaynağı pistler."

"Pilotlar genişe açılıp istediklerini yapamamalı. Avusturya'ya gittiğimizde bordürler krep kadar düz oluyorlar. Pist sınırlarını beyaz çizgiye göre yorumlamanız gerekiyor ancak beyaz çizgiyi hissedemiyorsunuz."

"Gelecek ne getirir bilmiyorum. Zor bir hafta sonu daha olacak. Hepimiz aynı sayfada olduğumuz sürece sorun yok. Şu anda olmasa da, hepimizin aynı sayfada olduğu duruma gelmek için ortak bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Futboldaki hakemler tarzında bir yönetim mi istediği sorulduğunda ise Russell, "Bunu futbol ile kıyaslayamam ancak her olay farklıdır. Futbolda bir oyuncu belli şekilde müdahale ederse sarı kart göreceğini söyleyemezsiniz çünkü her müdahale farklıdır."

"Ve böyle bir kılavuza sahip olmaya çalışıyorlar ancak bu kılavuz siyah ve beyaz olmak zorunda değil. Nasıl mücadele edebilecekleri ve nasıl edemeyecekleri söylenebilir."

"Bence biz de yarışlarda böyle bir yaklaşıma sahip olmalıyız. Bu zor, çok zor ancak zamanla daha ortak noktada buluşabiliriz." dedi.