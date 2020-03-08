Russell: “F1, hayatımı pek değiştirmedi”

Geçtiğimiz sezon Williams’la F1’e giren Russell, sezon boyunca puan alamayan tek sürücü olmasına rağmen sıralama turlarında takım arkadaşı Robert Kubica’ya karşı 21-0’lık üstünlük kurmuştu.

İngiliz sürücü bu sezon da Williams’ta yarışmaya devam edecek ve geçtiğimiz sezon F2’yi ikinci tamamlayan Nicholas Latifi ile takım arkadaşı olacak.

Russell, F1’deki en şaşırtıcı şeyin, herkesin ne kadar normal olduğunu keşfetmesi olduğunu söyledi.

Russell, “Muhtemelen, insanların düşündüğü kadar hayatım değişmedi. Hâlâ kesinlikle aynı kişiyim.”

“Sanırım evde oturduğunuzda ve televizyonda bu çocukları izlediğinizde, onların süper kahramanlar olduklarını ve dokunulmaz olduklarını düşünüyorsunuz. Ancak aslında hepimiz normal kişileriz.”

“Her yarışa, her zaman olduğu gibi aynı hedefle gidiyorum, ki bu da elimden gelenin en iyisini yapmak. Açıkçası bu F1’de daha geniş kapsamlı ve F1’de olmak benim için bir rüya. Ancak sanırım genel olarak şaşırtıcı taraf, herkesin normal bir insan olması.” dedi.

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