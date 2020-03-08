Russell: “F1, hayatımı pek değiştirmedi”
Williams’ın genç sürücüsü George Russell, Formula 1’e geldiğinden beri hayatının pek fazla değişmediğini söyledi.
Geçtiğimiz sezon Williams’la F1’e giren Russell, sezon boyunca puan alamayan tek sürücü olmasına rağmen sıralama turlarında takım arkadaşı Robert Kubica’ya karşı 21-0’lık üstünlük kurmuştu.
İngiliz sürücü bu sezon da Williams’ta yarışmaya devam edecek ve geçtiğimiz sezon F2’yi ikinci tamamlayan Nicholas Latifi ile takım arkadaşı olacak.
Russell, F1’deki en şaşırtıcı şeyin, herkesin ne kadar normal olduğunu keşfetmesi olduğunu söyledi.
Russell, “Muhtemelen, insanların düşündüğü kadar hayatım değişmedi. Hâlâ kesinlikle aynı kişiyim.”
“Sanırım evde oturduğunuzda ve televizyonda bu çocukları izlediğinizde, onların süper kahramanlar olduklarını ve dokunulmaz olduklarını düşünüyorsunuz. Ancak aslında hepimiz normal kişileriz.”
“Her yarışa, her zaman olduğu gibi aynı hedefle gidiyorum, ki bu da elimden gelenin en iyisini yapmak. Açıkçası bu F1’de daha geniş kapsamlı ve F1’de olmak benim için bir rüya. Ancak sanırım genel olarak şaşırtıcı taraf, herkesin normal bir insan olması.” dedi.
Alakalı video
Önceki haber
2020'nin en güzel F1 aracı anketi sonuçlandı
Sonraki haber
Sainz: "Mercedes yine önde olacak"
Russell: “F1, hayatımı pek değiştirmedi”
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
|
21:00
12:00
|
|FP2
|
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
|
01:00
16:00
|
|FP3
|
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
|
23:00
14:00
|
|Sıralama
|
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
|
02:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
|
01:10
16:10
|
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 Mar - 15 MarBiletler
|
19 Mar - 22 MarBiletler
|
2 Nis - 5 NisBiletler
|
30 Nis - 3 MayBiletler
|
7 May - 10 MayBiletler
|
21 May - 24 MayBiletler