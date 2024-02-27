Russell: "F1 güvenlik değişiklikleri 'hâlâ yeterli değil'"
George Russell, Mercedes tarafından sezon öncesi testlerde denenen soğutma menfezinin geçen yılki Katar Grand Prix'sinde çok az fark yaratacağını kabul etti.
George Russell, Mercedes F1 W15
Zak Mauger / Motorsport Images
Sürücüler geçen yıl Losail Uluslararası Pisti'nde aşırı sıcaklıklara maruz kalmış ve yarış sırasında sıcaklık 36 derecenin altına düşmemişti.
Pirelli'nin geç pit endişeleri nedeniyle lastik setlerinde maksimum stint uzunluğu uygulaması, sürücülerin normal yarış tur sürelerine kıyasla çok daha hızlı bir tempoda sürüş yapmalarına olanak sağladığından kokpit içindeki koşullar daha da zorlaştı.
Damalı bayraktan sonra sürücülerin çoğu tıbbi yardım aldı ve hatta Logan Sargeant kendini çok iyi hissetmediği için yarıştan çekildi.
FIA bu yıl için yeni bir soğutma kanalına izin vererek, daha önce sadece aracın burun bölgesinde bulunmasına izin verilen bu kanalın sürücüye daha yakın bir yerde bulunmasına izin verdi.
Geçen hafta Bahreyn'de yapılan sezon öncesi testler sırasında havalandırma kanalları birkaç araçta görüldü; ancak geçen sezonki mücadele gibi bir senaryoda yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Russell, "Bu ekstra etkinlikle daha fazla değişiklik oldu ama geçen yıl Katar'da önemli bir fark yaratacağını sanmıyorum."
"Bence ortam sıcaklığı ve nem oranı 40 derecenin üzerindeydi. Sanırım birileri Katar'da hissedilen sıcaklığın 48 derece olduğunu hesaplamıştı."
"Romain'in [Grosjean] birkaç yıl önceki kazasından bu yana, yarış kitleri yanmaz katmanlarla gittikçe kalınlaşıyor."
"Vücut ısısı muhtemelen 40 dereceye yaklaşıyordu ki bu da artık hastaneye gitmenin sınırında."
"Bu çok ama çok küçük bir adım ama ne yazık ki hâlâ yeterli değil."
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