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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"

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Russell: "Türkiye GP'si, F1'in asıl amacı olamaz"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Williams sürücüsü George Russell, Türkiye GP'si hafta sonunun tamamında yaşadığı yol tutuş sorunlarından dolayı sinirlendiğini ve "Formula 1'in asıl olayının bu olmadığını" söyledi.

İstanbul Park'ta yapılan geç asfaltlama ve alt seri yarışlarının yapılmaması ile beraber pistteki yol tutuş oldukça eleştirildi, sürücüler bekledikleri hızlara ulaşmakta zorlandılar. 

Buna ek olarak yağmurlu hava koşullarının sıralama ve Pazar günkü yarışta etkisini göstermesi ile beraber pek çok sürücünün spin attığını ve hatalar yaptığını, lastiklerini gerekli ısıya çıkarmada zorluk yaşadıklarını gördük. 

Williams sürücüsü Russell yarışı 16. sırada tamamladı ve tur zamanlarının tamamen lastik sıcaklığıyla alakalı olup büyük farklar olduğunu, bunun da eğlenceli bir yarış yaratmadığını söyledi.

Genç İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde: "Tur zamanı tur başına iki veya üç saniye fark ettiriyor, lastik çalışıyor olsun veya olmasın - gerçekten inanamıyorum."

"Formula 1 bundan ibaret değil. Eminim ki şov olarak inanılmaz geçmiştir ve eminim ki ben de evimde koltukta oturarak yarışı izleseydim çok keyif alırdım."

"Herkes için bir piyango oldu. Islak zeminde yarışmayı çok seviyorum, ancak bu tamamen farklı bir şeydi."

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Russell, Formula 1 tarihinin en hızlı araçlarının maksimum hızlarını İstanbul Park'a geri dönüşte görememelerinin oldukça can sıkıcı olduğunu belirtti. 

"Bence herkes buraya gelmekten dolayı çok heyecanlıydı ve ilk antrenman seansındaki ilk turdan beri hiç yol tutuş yoktu."

"Şurası kesin ki bunun en büyük nedeni kuşkusuz yeni asfaltlamaydı. Anladığım ve duyduğum kadarıyla her şeyi son dakika yapmışlar ve Türk organizatör veya yarışı düzenleyen kimse, her şeyi zamanında tamamlama konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış, ancak ortada çok kötü bir hava vardı."

"Sanki buzun üzerinde sürüyor gibiydim, kaçış alanlarına çıktığımda veya pit yolundaki beton alanda aracı sürdüğümde - ki normalde burada piste göre çok az yol tutuşu olur - daha iyi bir yol tutuş vardı." 

"Hiçbir sürücünün bu koşullardan zevk aldığını düşünmüyorum."

Evde bulunan taraftarların bu kadar beklenmedik bir yarıştan zevk almasından dolayı mutlu olup olamayacağı sorusuna Russell şu yanıtı verdi: "Eğer kaos ve yıkım-döküm istiyorsanız, sürücülerin aptal gibi durdukları yarışları izlemek istiyorsanız, izlemeniz için başka kategoriler ve sporlar var."

"Formula 1 tamamen en iyi araçlarla, en iyi sürücülerle, en iyi takımların en iyi pistlere gitmesi ile ve bunları göstermesiyle alakalı. Bu hafta sonu böyle değildi."

"Eminim ki evde koltukta oturup bu yarışı izleseydim çok severdim, ancak Formula 1'in öğreneceği, bizim de her geçen hafta bir sürpriz ile karşılaşmayacağımız bir durum konusunda orta bir nokta vardır."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Pilotlar George Russell
Editör Luke Smith

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