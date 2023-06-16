Russell: "F1, battaniyesiz lastiklere hazır değil"

Battaniyeler başlangıçta gelecek sezondan itibaren yasaklanacaktı, ancak bu kural ertelendi. Yine de FIA Temmuz ayı sonuna kadar nihai bir karar verdikten sonra yasağı yeniden uygulayabilir.

Russell, İspanya GP'sini takip eden hafta Barselona'da yapılan Pirelli testine katılan dört pilottan biriydi; diğerleri ise Mercedes'in yedek pilotu Mick Schumacher, Ferrari'den Charles Leclerc ve Carlos Sainz'dı.

Bu testin önemi, son kararın verilmesinden hemen önce Silverstone'da Red Bull ve Haas'ın da katılacağı, 2024 için bir seans daha yapılacak olmasıydı.

Motorsport.com tarafından kendisine battaniyesiz lastiğin yarışabilir olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Russell, "Geriye dönüp baktığımızda, muhtemelen doğru pistte doğru koşullarda test edilmemişti."

"Barselona'da pist sıcaklığı 40 küsür dereceydi ve yarış hafta sonundan itibaren tamamen lastikle kaplanmıştı. Lastikler pit şeridinden çıkarken pek iyi değildi ama çıkış turunda 5. viraj civarında oldukça iyiydi."

"Ancak bunu yılın başında Jerez'de 10 derece pist sıcaklığında yaptığım tek bir turla karşılaştırırsam, pitten çıkmak son derece zordu."

"Dürüst olmak gerekirse, genel olarak henüz bu lastikleri yarış senaryosuna sokabilecek bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum."

"Çünkü bu, pit yolundaki tüm teknisyenler için ve soğuk koşullardaki bir yarışta çıkış turu için endişe verici. Kazalar olacağından şüphem yok."

"Ayrıca bu lastikler için çok fazla masraf ve geliştirme yapılıyor. Bunun başka bir yere harcanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Leclerc de Barselona testiyle ilgili benzer düşüncelerini dile getirerek, lastiklerin sıcak havada iyi çalıştığını ancak daha az elverişli koşullarda nasıl davranacaklarını görmek istediğini söyledi.

Ferrari pilotu, lastiklerin yarışa uygun olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Bence bunu söylemek için çok erken."

"Şu anda tüm cevaplara sahip değilim ama test sırasında sahip olduğum koşullarda iyi olduğunu ve iyi gittiğini söyleyebilirim."

"Ancak daha düşük sıcaklıklar için ne olur bilmiyorum, bu büyük bir soru işareti. Bu yüzden yeni lastiklerin iyi olup olmayacağını söylemek zor."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Motorsport Images

"Bu lastikleri belki farklı koşullarda test etmek ve ardından tüm koşullarda yarışabilir olup olmadıklarını görmek isterim. Ama yine de Barselona'daki koşullarda olumlu bir test oldu."

İspanya pistinde lastiklerin nasıl çalıştığını detaylandırması istendiğinde şunları ekledi: "Lastiklerin ısınması gereken çok zorlu dört ya da beş viraj var. Pistte tek olduğunuzda bu o kadar da büyük bir sorun değil."

"Ancak başka araçlar varsa, o zaman durumu yönetmek çok ama çok zorlaşıyor."

"Açıkçası çok düşük koşullarda bu ısınma periyodunun çok daha uzun olmasını bekliyorum ve bu daha sonra zorlaşabilir."

Indy 500'de battaniyesiz lastikler kullanan Fernando Alonso, bunun F1 için doğru seçenek olduğuna inanmadığını açıkça belirtti.

Aston Martin pilotu, "Bence bu, piste uyguladığınız lastik enerjisine bağlı."

"Barselona'nın lastiklere yardımcı olacağını düşünüyorum. Diğer bazı pistler işleri çok zorlaştırabilir."

"Indy'de lastiklere hemen çok fazla enerji yüklüyorsunuz ve sorun olmuyor. Ancak Monako gibi yerlerde bu bir problem olur. Dürüst olmak gerekirse, battaniyeleri kaldırmanın taraftarı değilim ve bunda mantıklı bir sebep göremiyorum." dedi.