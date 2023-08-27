Russell, eski takımı Williams'ın yükselişinden memnun
Mercedes pilotu George Russell, yakın arkadaşı Alex Albon'un ve eski takımı Williams'ın yükselişinden ötürü gerçekten mutlu.
Kariyerinin ilk üç yılını Williams'ta geçiren ve takımın en kötü yıllarına denk gelmesinden ötürü sürekli arka sıralara mahkum kalan Russell, yaklaşık 1.5 yıldır Mercedes'te yarışmakta.
Felipe Massa-Valtteri Bottas döneminin ardından düşüşe geçen ve 2019 sezonu öncesi takıma epey para getiren Lance Stroll'ün yanı sıra Martini sponsorluğunu da kaybeden takım, iflas tehlikesi geçirmesinin ardından Williams ailesi tarafından Dorliton Capital isimli bir firmaya satıldı.
Dorliton döneminde iyi adımlar atıldığını söyleyebiliriz, ilk olarak iki yıllığına Jost Capito gibi tecrübeli bir isimle toparlanma sürecine giren takım, şu anda James Vowles ile yeniden yapılanıyor.
Takımdaki bu rüzgar takıma da yansımakta, son yıllarda özellikle düşük yere basma gücü isteyen pistlerde başarılı puanlar toplayan takım, birkaç yarıştır her türlü konfigürasyonda rekabetçi.
Bu durumun en büyük örneğini Cumartesi günü Zandvoort'ta gördük; Alex Albon sıralama turlarını dördüncü tamamlarken, Logan Sargeant da 10. sırada yer aldı.
Eski takımının yükselişi hakkında konuşan Russell, yakın arkadaşı Albon'un sıralama performansını övmeyi de ihmal etmedi.
Russell, "Albon'u yukarılarda görmekten gerçekten memnunum, özgüveninizi kazandığınızda bunun performansınızı ne kadar arttırdığını gösteriyor."
"Williams şu anda büyük bir ilerleme kaydediyor, James Vowles gerçekten olumlu bir etki yaratıyor. Williams'ın yeniden dirilişi için kesinlikle en iyi adam."
"Sadece en iyi takımların mücadele etmediğini görmek harika, zaten istediğimiz de bu: iyi bir iş çıkaran herkesin bir şansı olmasını istiyoruz." dedi.
Alexander Albon, Williams FW45
Photo by: Erik Junius
Williams'ın performansı diğer pilotları da epey etkilemiş vaziyette.
Albon'un eski takım arkadaşı Max Verstappen, "Williams hem ıslak zeminde, hem de kuru zeminde çok güçlü... gerçekten etkileyici. Yukarılarda daha fazla takımın yer alması spor için de olumlu."
"Alex için çok mutluyum, kendisi harika birisi. Hiç olmazsa bu hafta sonu rekabetçi bir araca sahip olması ve yukarılara tırmanabilmesi sevindirici." dedi.
Lando Norris ise, "Şaşırdığımı söyleyemeyeceğim, nitekim Williams bazı pistlerde birkaç sezondur epey rekabetçi."
"Örnek vermek gerekirse Silverstone'a bakabiliriz, Williams bir antrenman seansında zirvedeydi."
"Alex için ve tüm takım için çok mutluyum, Logan da Q3'e kadar gayet iyiydi. Güçlü görünüyorlar, bu sezon büyük ilerleme kaydettiler." dedi.
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