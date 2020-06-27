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Formula 1 / Son dakika

Russell: "Eski prosedürleri hatırlamak önemli olacak"

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Russell: "Eski prosedürleri hatırlamak önemli olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
27 Haz 2020 13:04

Williams Formula 1 pilotu George Russell gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Avusturya GP'de tekrar eski hıza ulaşmanın sorun olmayacağını ancak yarış hafta sonu boyuna uygulanan prosedürlerin hatırlanmasının daha zor olacağını söyledi.

Yeni sezon öncesinde gerçek yarış aracı kullanmayan Russell, fabrikadaki simülatörde sürdüğünü ve çok kısa sürede hızlanmasına şaşırdığını söyledi.

F1 vodcast'e konuşan Russell, "Simülatörde sürdüğümde ilk 5 tur tam manasıyla felaketti."

"Ancak 12. turdan itibaren Avustralya öncesine kıyasla aynı pistte, aynı ayarlarla, her şey aynıyken daha hızlıydım. Dürüst olmam gerekirse bu durum karşısında oldukça şaşırdım."

"Uygulamamız gereken bazı prosedürleri hatırlamam ve mühendislerle çalışma şeklim biraz zaman aldı."

"Bana göre muhtemelen en büyük sıkıntı bu olacak. Ritm tutturmak için, mühendislerimin ne tür geri bildirime ihtiyacı var, piste çıkış ve pite dönüş turlarında nasıl sürmeliyim bunları hatırlamam lazım. Muhtemelen bu konularda bazı hatalarımız olacak." 

"Sıralamalar açısından her şey masada olduğunda, bu bisiklet sürmeye benzeyecek diyebilirim."

"Ya sürebilirsiniz, ya süremezsiniz. Nasıl tur atacağınızı bilirsiniz. Ancak yarışta lastikleri yönetmek, frenleri yönetmek, motor sıcaklığını kontrol altında tutmak, saldırmak, savunmak, motor modları, mühendislerle konuşma, onlara geri bildirimde bulunma gibi bir çok şey var."

"En çok yetenek bu konularda gerekli olacak. Tüm paketi optimize edebilmeniz için çok fazla şeyin bir araya gelmesi gerekiyor."

"Eski notlarıma, Avustralya GP'ye nasıl hazırlandığıma, geçen sene Abu Dhabi'de neler yaptığıma, simülatöre bindiğimde yarışa nasıl yaklaşmam gerektiğine baktım. Bu yüzden iyi durumda olmayı umuyoruz." dedi.

Russell, sanal yarışların baskıyı yönetme konusunda yardımcı olduğunu düşünüyor.

Russell, "İlk başta arkadaşlarımla biraz eğlenmek için girmiştim. Ancak kısa sürede oranın çok hızlı ve çok rekabetçi olacağını gördüm. Gerçek F1'de geride olduğum için, sanal yarışlarda rekabetçi olmamayı istemedim."

"Bu yüzden rekabetçi olmak için çabaladım. Rekabet olması harikaydı. Zinde kalmamı sağladı. Sanal olsa dahi, gerçek yarışa girdiğinizde birçok şey oradakine benziyor."

"Sıralamalara girmeniz ve işinizi 3 turda halletmeniz gerekiyor. İyi iş çıkaramazsanız, geriden başlıyorsunuz ve yine baskı oluyor."

"Antrenmanda hızlı tur atabilirsiniz ancak asıl işi sıralamalarda başarmalısınız. O zaman baskı oluyor ve farklı bir durum ortaya çıkıyor."

"Yarış startında da etrafındaki araçlar ışıkların sönmesini bekliyor. Gerçek yarışta da 5 kırmızı ışık var ve başlamak için debriyajı bırakma konusunda sabırsızlanıyorsunuz."

"Sanal dünyada da durum aynı. Bu tür ufak tefek şeyler var. Sanal yarışlar tabii ki bana bir zarar vermedi." dedi.

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Williams
Editör George Russell

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