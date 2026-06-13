Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Pole'ü alan Russell: "Eski halime geri dönmüş gibiyim!"

George Russell, Barselona-Katalonya Pisti'nde pole pozisyonunu kazanmasının ardından son yarışlardaki zorlukları geride bıraktığını ve yeniden eski formuna kavuştuğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

George Russell, İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyerek pole pozisyonunun sahibi oldu.

Seansın ardından konuşan Russell, hafta sonu boyunca kendisini son derece rahat hissettiğini belirtti.

Mercedes pilotu, "Şimdiye kadar harika bir hafta sonu geçiriyorum ve yeniden eski halime dönmüş gibi hissediyorum."

"Attığım her turda işimi doğru yaptığımı hissediyorum ve sürekli olarak ön sıralar için mücadele ediyorum.”

"Son birkaç yarış birçok sebepten dolayı istediğimiz gibi gitmedi. Ancak bu hafta sonuna tamamen temiz bir sayfa açarak geldim."

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Kendimi çok iyi hissettim, pole pozisyonunda olmak harika." dedi.

Russell, yarışta kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini düşünürken, özellikle Lewis Hamilton'ın performansından etkilendiğini dile getirdi.

"Yarın ilginç bir yarış olacak. Lewis gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Açıkçası bu bizim için sürpriz oldu."

"Mücadelenin McLaren ile aramızda geçeceğini düşünüyorduk. Ancak Lewis bütün seans boyunca çok hızlıydı."

"Kesinlikle zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Bu nedenle yarış kolay olmayacak. Ancak kendimi hazır hissediyorum.”

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber İspanya GP sıralama: Heyecan dolu son turların ardından Russel pole’de, Hamilton ikinci, Leclerc kaza yaptı
Sonraki haber Antonelli: "Araçta istediğim hissi bulamadım"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Hadjar: "Pole'e bu kadar yakın olmak güzel ama hâlâ yeterli değiliz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Hadjar: "Pole'e bu kadar yakın olmak güzel ama hâlâ yeterli değiliz"

Piastri: "Mercedes'in temposuna yetişemiyoruz"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Mercedes'in temposuna yetişemiyoruz"

Leclerc: "Kendimden utanıyorum!"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Leclerc: "Kendimden utanıyorum!"
Daha fazlası
George Russell

Brundle: "Russell, şansa inanmaya devam etmek zorunda”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Brundle: "Russell, şansa inanmaya devam etmek zorunda”

Wolff, FIA'nın Monako kararının ardından hukuk ekibiyle görüşüyor

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Wolff, FIA'nın Monako kararının ardından hukuk ekibiyle görüşüyor

Coulthard: "Russell, şampiyon olmak istiyorsa Antonelli'yi Barselona'da yenmeli"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Coulthard: "Russell, şampiyon olmak istiyorsa Antonelli'yi Barselona'da yenmeli"
Daha fazlası
Mercedes

Antonelli: "Araçta istediğim hissi bulamadım"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Antonelli: "Araçta istediğim hissi bulamadım"

Wolff, FIA'nın ADUO kararını savundu: "Sistem tam olması gerektiği gibi çalışıyor"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Wolff, FIA'nın ADUO kararını savundu: "Sistem tam olması gerektiği gibi çalışıyor"

Steiner: "Wolff, Antonelli'nin yanına Verstappen'i getirmeyecek kadar akıllı"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Steiner: "Wolff, Antonelli'nin yanına Verstappen'i getirmeyecek kadar akıllı"

Son Haberler

Hadjar: "Pole'e bu kadar yakın olmak güzel ama hâlâ yeterli değiliz"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Hadjar: "Pole'e bu kadar yakın olmak güzel ama hâlâ yeterli değiliz"

Verstappen: "Rakiplerle aramızdaki farkın kapanmasına şaşırdım"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Verstappen: "Rakiplerle aramızdaki farkın kapanmasına şaşırdım"

Norris: “Galibiyet bizim için çok düşük bir ihtimal"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Norris: “Galibiyet bizim için çok düşük bir ihtimal"

Piastri: "Mercedes'in temposuna yetişemiyoruz"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Mercedes'in temposuna yetişemiyoruz"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle