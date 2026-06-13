Pole'ü alan Russell: "Eski halime geri dönmüş gibiyim!"
George Russell, Barselona-Katalonya Pisti'nde pole pozisyonunu kazanmasının ardından son yarışlardaki zorlukları geride bıraktığını ve yeniden eski formuna kavuştuğunu söyledi.
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images
George Russell, İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında etkileyici bir performans sergileyerek pole pozisyonunun sahibi oldu.
Seansın ardından konuşan Russell, hafta sonu boyunca kendisini son derece rahat hissettiğini belirtti.
Mercedes pilotu, "Şimdiye kadar harika bir hafta sonu geçiriyorum ve yeniden eski halime dönmüş gibi hissediyorum."
"Attığım her turda işimi doğru yaptığımı hissediyorum ve sürekli olarak ön sıralar için mücadele ediyorum.”
"Son birkaç yarış birçok sebepten dolayı istediğimiz gibi gitmedi. Ancak bu hafta sonuna tamamen temiz bir sayfa açarak geldim."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Kendimi çok iyi hissettim, pole pozisyonunda olmak harika." dedi.
Russell, yarışta kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini düşünürken, özellikle Lewis Hamilton'ın performansından etkilendiğini dile getirdi.
"Yarın ilginç bir yarış olacak. Lewis gerçekten inanılmaz bir iş çıkardı. Açıkçası bu bizim için sürpriz oldu."
"Mücadelenin McLaren ile aramızda geçeceğini düşünüyorduk. Ancak Lewis bütün seans boyunca çok hızlıydı."
"Kesinlikle zorlu bir mücadele bizi bekliyor. Bu nedenle yarış kolay olmayacak. Ancak kendimi hazır hissediyorum.”
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