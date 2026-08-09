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Formula 1

Russell: “En ufak bir hata başarımızı tarihe gömebilir”

George Russell, sezonun ilk yarısındaki 11 yarışın 8’ini domine etmelerine rağmen takımının rehavete kapılmaması gerektiğini söyledi.

Neşe Akkoyun
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George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Yeni kurallar dönemine üstün performans sergileyerek başlayan ve 11 yarışın 8’ini kazanarak hem pilotlar hem de takımlar sıralamasında zirveye yerleşen Mercedes, son yarışlarda rakiplerinin baskısını hissetmeye başladı. 

Son beş yarışta Ferrari’nin iki, McLaren’in ise bir galibiyet almasıyla Mercedes’in kurduğu üstünlük sarsılırken, Alman ekibi aynı zamanda puan kayıplarına yol açan dayanıklılık sorunlarıyla da boğuştu.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yaz arasında RacingNews365’e özel açıklamalarda bulunan George Russell, F1’deki dengelerin çok hızlı değişebileceğinin altını bir kez daha çizen isim oldu: "Şu anda kesinlikle rehavete kapılamayız. Bu zamanlarda kazanıyoruz ve bu durumun önümüzdeki birkaç yarış boyunca devam edeceğine güvenebiliriz.”

“Ancak bir sonraki güncellemeyi yanlış yaparsak, Ferrari büyük bir paket getirirse ya da zincirin tek bir halkası aksarsa, elde ettiğimiz bu ivme elimizden gidebilir. En ufak bir hata başarımızı tarihe gömebilir”

“Hep dediğim gibi: İyi zamanlarda fazla rahatlamamalı, kötü zamanlarda da karamsarlığa kapılmamalıyız."

Takımın kriz anlarında ve başarı dönemlerinde soğukkanlılığını koruduğunu belirten Russell, Mercedes ekibinin çalışma disiplinini ise şu sözlerle övdü: "Dürüst olmam gerekirse, veriye ve performansa odaklanmış son derece dirençli bir ekibimiz var. Bir F1 sezonunun inişli çıkışlı temposunda her zaman dengede kalmayı başarıyorlar.”

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Clive Mason / Getty Images

“Demek istediğim şu; işlerin kötü gittiği anlarda takım karamsarlığa kapılmadı, sadece sürece ve aracı geliştirmeye odaklandı. Şimdi işlerin çok iyi gittiği zirve noktasında da yine tamamen performansa odaklanmış durumdalar.” 

“Yani yenilgilerde de başarılarda da takımın yaklaşımı ve zihniyeti tamamen aynı kalıyor."

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