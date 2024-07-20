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Formula 1 Macaristan GP

Russell: "En kritik anda araçta yakıt yoktu"

Mercedes pilotu George Russell, sıralama turlarının ilk bölümünde elendiği için büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane

George Russell, Mercedes F1 W15, in the pit lane

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

George Russell, sıralama turlarının ilk bölümünde yağmur nedeniyle derecesini geliştiremedi ve pist kurumaya başladığında araçta yeterli yakıt olmadığı için pite geldi.

Neler olduğunu anlatan Russell şöyle dedi: "İki faktör var. Birincisi başlangıçta yeterince iyi bir iş çıkaramadım, bu yüzden de 15. sırada kaldım."

"İkincisi ise son bölümde seansı tamamlamak için yeterli yakıtımızın olmamasıydı."

"En ıslak zamanda pistteydim ve en kuru zamanda yakıtım yoktu."

"Yani her iki açıdan da tam bir felaketti. Son turda rahatça ikinci bölüme kalmamız gerekirdi ama yakıtımız yoktu"

"Başlangıçta  bu pozisyonda yer aldığım için benim hatamdı."

"Yakıtla ilgili durumu gözden geçirmemiz gerekiyor, aynı zamanda ben de başlangıçta benim tarafımda neler olduğunu anlamalıyım."

"Fakat tüm seans için yeterli yakıta sahip olmak çok önemli, bu yüzden takım olarak büyük bir hata yaptık."

"Bence neler olup bittiğini anlamak için takım olarak düzgün bir toplantı yapmamız gerekiyor. İlk üç için savaşacak bir araca sahibiz, dolayısıyla Q1'de elenmemeliyiz."

"Şu anda gerçekten çok kızgınım çünkü çok hızlı bir aracımız var ve bu gibi fırsatları heba edemeyiz."

Yarıştan beklentisi sorulduğunda Russell,  "Zor bir yarış olacak. İlk altı için mücadele edebiliriz ama 16. sıradan başladığımız için bizi zor bir yarış bekliyor." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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