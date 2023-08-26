Russell: "En iyi cuma günümüzü geçirdik fakat grid çok yakın"

Cuma günkü antrenman turlarında grid o kadar yakındı ki ilk 10 isim sadece 0.5 saniye içerisinde dizildi.

Eğer Piastri ve Ricciardo kaza yapmasaydı, muhtemelen tüm grid hemen hemen 1 saniye içerisinde dizilecekti.

Yumuşak hamurla en hızlı tur denemesi yapamayan George Russell seansı 14. tamamladı fakat iyi bir gün geçirdikleri görüşünde.

İngiliz pilot, "Birkaç haftalık aradan sonra geri dönmek güzeldi. Kesinlikle özlemişim. Zandvoort'a gelmek de her zaman çok eğlenceli."

"Genel olarak iyi hissediyorum. Yarış tempomuz gayet sağlamdı ve sıralama turları için de iyi bir potansiyelimiz var. Ancak bugün her şeyi zaman tablosuna yansıtamadık."

"Yine de bence umut verici bir gündü, muhtemelen iki yarıdan oluşan bir gündü. Sert ve orta hamurla gerçekten güçlü görünüyorduk ve muhtemelen ilk dörde girecek tempodaydık."

"Yumuşak hamurda ise işler pek planladığımız gibi gitmedi. Yine de yarış temposu güçlü görünüyordu."

"Birkaç sürpriz vardı. Williams gerçekten güçlü görünüyordu ve daha da fazlasını yapabilecek gibiler."

"Bunu nasıl başardıklarını bilmiyorum." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell, güncellemeler sonrası araçta gayet iyi hissettiğini söylüyor.

"Evet, iyi hissettiriyorlar."

"Bence düşük yere basma gücü pisti olan Spa'dan yüksek yere basma pisti olan buraya geçerken, Zandvoort'ta elbette daha iyi hissediyorsunuz, bu yüzden doğrudan bir karşılaştırma yapmak kolay değil."

"Geçen yıl Zandvoort'a geldiğimizde de durum aynıydı."

"İlk turda gerçekten çok güçlü hissettiğimi hatırlıyorum, araçta harika hissediyordu. Fakat bunun muhtemelen her sürücü için aynı olduğunu düşünüyorum, yani bu göreceli bir şey."

"Gece boyunca yapmamız gereken birkaç şey var ama genel olarak kesinlikle geçirdiğimiz en iyi Cuma günlerinden biriydi."

"Aracın gayet hız olduğunu biliyoruz ve benim tarafımda da daha fazlası gelebilir. Tek yapmamız gereken yumuşak lastiği doğru aralığa getirmek ve iyi bir noktaya ulaşmak."

Sıralama turlarından en beklediği sorusuna ise, "Evet, beklentilerin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum çünkü grid çok yakın."

"Çok şey olabilir. Kesinlikle birkaç bilinmeyen var ama geçen yıl sıralama turlarında 6. sırada yer aldık ve zafer için savaşıyorduk."

"Fakat iyi bir sonuç elde ettiğimizden emin olmalıyız ve en azından ilk beşe girmeliyiz."

"Bu bizi Pazar günü için gerçekten güzel şekilde hazırlayacak çünkü yarışta daha hızlıyız." dedi.