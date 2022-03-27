Russell: "En fazla beşinci olabiliriz"

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Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton, sıralama turlarında farklı ayarlara geçmişlerdi, fakat bunun büyük bir hata olduğu ortaya çıktı.

Hamilton aracının arkasını kontrol etmekte zorlanıyordu ve 16. olarak uzun bir süre sonra ilk defa Q1'de elendi. Russell ise daha iyi bir gün geçirdi ve günü altıncı sırada tamamladı.

Mercedes'in zaten Ferrari ve Red Bull'un gerisinde kalması bekleniyordu, fakat Russell aynı zamanda Alpine pilotu Esteban Ocon'un da gerisinde kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Russell, Q2'de ancak 10. olabilmesinin ardından sonucun onu rahatlatıp rahatlatmadığı sorulduğunda, "hem onun hem de takımın beklentilerinin epey altında olduklarını" söyledi.

Russell, "Sonuç beni rahatlatmadı çünkü 5. veya 6. sıra mücadelesi vermek için burada değiliz. Takım için oldukça zor bir gündü. Araç tam anlamıyla bıçak sırtındaydı, doğru aralıkları bulmakta zorlandık."

"Hem Lewis hem de ben sıralama turları için farklı ayarlara geçtik. Açıkça ortada olduğu üzere bu işe yaramadı. Bu verilerle de sabit."

"Takım olarak bu biraz utanç verici. Kişisel olarak, 5. sırayı elde etseydim bundan kesinlikle memnun kalırdım. Her şeyi bir araya getirseydim bu mümkün olabilirdi. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum bu."

"Koşullar aldatıcıydı, çünkü tüm odağımızı dalgalanmayı çözmeye vermiş durumdayız, dolayısıyla diğer alanlardaki sorunlarla ilgilenemiyoruz. Ben de pilot olarak sürüşe yeterince odaklanamıyorum. Doğru dengeyi yakalayamıyoruz, doğru ayarları bulamıyoruz, çünkü tüm odağımızı dalgalanmayı çözmeye verdik. Yapmamız gereken çok iş var."

Pazar günü damalı bayrağa ulaşmanın ne kadar önemli olduğu sorulduğunda Russell, "Hasarı azaltmaya çalışacağız. Alabileceğimiz en iyi sonuç beşincilik."

"Ön grubun bir hayli uzağındayız. En iyi ihtimal beşinci olabiliriz. Hiç olmazsa bunu sağlayabileceğimizden emin olmalıyız."

Russell en büyük sorunun ise dalgalanmayı aşmak için sürüş yüksekliğinin arttırılması olduğunu düşünüyor.

İngiliz pilot, "İlk günden beri durum aynı, dalgalanma sorunumuz var. Bunu aşmanın tek yolu sürüş yüksekliğini arttırmak, bu da yer etkisi döneminde olduğumuz için ciddi oranda yere basma gücü kaybına yol açıyor."

"Aracı yere yaklaştırmayı başarabilirsek büyük bir performans artışı yaşayacağız, fakat bunu şu anda gerçekleştiremeyiz. Potansiyelimiz olduğunu bilmek güzel, fakat fiziksel olarak şu anda bu imkansız. Yeniden düşünmemiz gerekecek." dedi