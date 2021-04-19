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Formula 1 / Son dakika

Russell, Imola'daki kazadan ötürü Bottas'tan özür diledi!

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Williams pilotu George Russell, Emilia Romagna Grand Prix'sinde, Valtteri Bottas'la yaşadığı kazanın ardından sosyal medya hesabından özür diledi ve sorumluluğu üstlendi.

Russell, Imola'daki kazadan ötürü Bottas'tan özür diledi!

Williams Racing pilotu Russell ve Mercedes pilotu Bottas, dün Imola'da gerçekleştirilen yarışta dokuzunculuk mücadelesi verirken, çok büyük bir kaza yaptılar.

Russell ana düzlükte, Bottas'ın hava koridoruna girmişti ve rakibini geçmek için, pistin sağ tarafını kullandı. Sonrasında ıslak bir bölüme denk geldi ve aracının kontrolünü kaybetti.

Yüksek hızda temas yaşayan ikili, önce sol taraftaki bariyerlere, ardından da sağ tarafa büyük bir süratle çarptılar. Pistin yüzeyi parçalarla kaplandı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Her iki sürücü de bu olaydan ötürü birbirlerini suçladı. Russell, Bottas'ın "Centilmenlik Anlaşmasını" ihlal ettiğini ve eğer başka bir pilot karşısında olsaydı, Fin sürücünün bu hamleyi yapmayacağını söyledi.

Bottas ise bu yorumlara ''katılmadığını'' ve burada suçlanacak kişinin kendisi olmadığını hissettiğini dile getirdi.

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Olayın ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Mercedes sürücü programı üyesi Russell'ın ''daha öğrenecek çok şeyi'' olduğunu ve bu kazanın tam anlamıyla bir ''saçmalık'' olduğunu söyledi.

Bu konuşulanların üstüne, Russell bugün sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. Bu mesajda aldığı riskin işe yaramadığını, sorumluluğu alması gerektiğini söyledi ve Bottas'tan özür diledi.

Duygularına yenik düştüğünü de ekleyen İngiliz pilot, bundan sonra tüm odağını Portekiz yarışına vereceğini ve olduğu kişinin aslında bu olmadığını da ekledi.

Russell'ın yayınladığı mesaj şu şekilde: "Dün, en gururlu günüm değildi. Sahip olduğumuz bu fırsat, şu anda puanlar bizim için bu kadar önemliyken, bu sezonki en iyi puan alma şansımız olabilirdi, bazen risk almak zorundasınız. Aldığım risk işe yaramadı ve bunun sorumluluğunu almalıyım. Olay yaşandıktan sonra neler olduğu hakkında düşünmek için zamanım oldu, biliyorum ki tüm bu durumu daha iyi yönetmeliydim. Duygular, olayın sıcaklığıyla yoğunlaşabilir ve dün duygularıma yenik düştüm. Valtteri’den, takımımdan ve hareketlerim nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan herkesten özür dilerim. Bu, olduğum kişi değil ve başkalarının benden daha fazlasını beklediği gibi, ben de kendimden daha fazlasını bekliyorum. Bu hafta sonu bazı zor dersler çıkardım ve bu olaydan, daha iyi bir sürücü ve daha iyi bir insan olarak çıkmak istiyorum. Şimdi tüm odağımı Portekiz’e vereceğim ve gerçekten nasıl biri olduğumu gösterme şansım olacak. Hepinize olumlu ve olumsuz mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bütün mesajlarınız, bana gelişmem konusunda yardımcı olacak.’’

 

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Russell, Bottas’ı arayarak aralarındaki gerginliği gidermek istiyor

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Russell, Bottas’ı arayarak aralarındaki gerginliği gidermek istiyor
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Editör Betim Aker

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