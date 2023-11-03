Russell: “Elliott sıfır sidepod konseptini devam ettirmek istemiyordu”
Mercedes pilotu George Russell, takımdan ayrılan teknik şef Mike Elliott’ın başarısız olan sıfır sidepod konseptinin savunucusu olmadığını dile getirdi.
Formula 1’de yer etkisi çağı 2022 sezonunda başladı ve yaklaşık iki sezon geçti. Getirilen yeni kurallar ile birlikte takımların bütçe sınırlarını düzenlenmiş, takımların birbirine daha da yakınlaşması amaçlanmıştı.
Ancak tecrübeli mühendis Adrian Newey’nin önderliğinde Red Bull, yer etkisi çağına uygun inanılmaz bir araç tasarlayarak iki sezonu da domine etti. Dominasyonun ürünü olarak Red Bull 2022 ve 2023 takımlar şampiyonasını, Max Verstappen ise ikinci ve üçüncü şampiyonluklarını kazandı.
Diğer yanda ise 2014 sezonunda başlayan hibrit motor çağını ağır şekilde domine eden Mercedes, yer etkisi çağında tek yarış zaferini 2022 Brezilya Grand Prix’sinde aldı.
Formula 1’in tekrar Brezilya’ya dönüşünden önce Mercedes, teknik şef Mike Elliott’un istifası ile sarsıldı. Deneyimli mühendis bu sezonun başlarında James Allison ile görev değişimi yaparak teknik şeflik görevine getirilmişti.
Mercedes 2023 Monaco Grand Prix’sinde başarısız sıfır sidepod konseptinden vazgeçti. Elliott’un bu sıfır sidepod konseptini bu sezonda da devam ettirmek istediği iddia ediliyordu ancak Russell bu iddiaları redddetti.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
George Russell, Mercedes W13, 1st position, arrives in Parc Ferme
Elliott’un sıfır sidepod tasarımının destekçisi olup olmadığı sorusuna Russell, şu cevabı verdi: “Hayır. Başarıyı ya da mağlubiyeti getiren asla tek bir kişi olamaz. Başarıya ulaşmak her zaman kollektif şekilde gerçekleşir.”
“Her zaman bir lideriniz, dümende gemiyi yönlendiren birileri olacaktır. Araç tasarım ekibinin başında son derece yetenekli beş mühendisimiz var. Ayrıca harika bir tasarım ofisimiz, aero departmanımız da bulunuyor.”
“Ancak belirttiğim gibi, tek bir bireyin çok bir katkısı olmaz. Her şey kollektif gerçekleşir. Eskilerin bir sözü vardır, birlikte kazanılır ve birlikte kaybedilir derler.”
“Mike takımın çok önemli bir parçasıydı. Onun Mercedes'in domine ettiği yıllarda baş aerodinami mühendisi olduğunu unutmamalıyız.”
“Tüm bu başarılarımızda Mike’ın büyük emeği vardı ve kendisine başarılar diliyorum.”
Elliot, istifası ile birlikte uzun süre sonra Formula 1'den uzak kalmış olacak. Deneyimli mühendisin kariyerini nasıl devam ettireceği ise bilinmiyor.
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