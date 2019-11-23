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Formula 1 / Son dakika

Russell: “Eğlenceli Kubica’yı özleyeceğim”

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Russell: “Eğlenceli Kubica’yı özleyeceğim”
Ekleyen:
, Editör
23 Kas 2019 17:35

George Russell, komik ve bilgili takım arkadaşı Robert Kubica’yı özleyeceğini söyledi.

Kubica, 2019 sonunda Williams’tan ayrılacak. Polonyalı sürücünün tüm olumsuzluklara karşın spora geri dönüşü, pist üzerinde çok etkileyici olmasa bile gurur duyması için yeterli.

F1’deki ilk senesini geçiren Russell, sadece arkadaş olarak Kubica’yı değil, tecrübeli sürücüden öğrendiği şeyleri de özleyeceğini söyledi.

Racefans’a konuşan Russell, “Robert ile harika bir ilişkim var. İyi anlaşıyoruz.”

“İnanılmaz eğlenceli ve komik biri. Teknik anlamda inanılmaz bilgili. Ve mühendisler ile geri bildirimler konusunda yaptıklarından çok şey öğrendim.”

“Bu, komple bir sürücü olmam için gelişmem gerektiğini gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Kubica henüz 2020 planlarını netleştirmedi, ancak Brezilya’daki basın toplantısında parçaların yerine oturmaya başladığını söyledi.

Kubica, “Elbette zaman tükeniyor, ama işlerin iyi göründüğünden oldukça eminim.”

“Her hafta olumlu ve olumsuz şeyler oluyor, ancak oldukça rahatım ve çalışıyorum.”

“Singapur’dan beri hep dediğim gibi, yarışmayı ve farklı programları birleştirmek üzerinde çalışıyorum.” şeklinde konuştu.

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Editör Cem Özel

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