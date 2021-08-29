Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, eğer yarış devam edemezse bunun üzücü olacağını çünkü puan alamayacaklarını söyledi. Fakat yarışın mevcut şartlarda yapılmaması kararını da destekliyor.

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Yarış, yoğun yağmur nedeniyle başlayamadı ve sadece güvenlik aracı arkasında iki formasyon turu atıldı.

Yarış başlayamazsa, kimse puan alamayabilir ve böyle bir durumda, yarışa ikinci başlayacak George Russell muhtemel puanlara veda edebilir.

Yarışla ilgili kararı beklerken Sky'a konuşan Russell şöyle dedi: “Gerçekten garip bir durum. Pistteki seyircilere ve evde TV başında bizi seyreden herkese yazık oldu. Starttan önce Hollandalı fanlardan birinin gömleğini çıkardığını ve yağmurun tadını çıkardığını gördüm. Fakat şimdi pek çok insan onunla aynı duyguları paylaştığını sanmıyorum!"

"Güvenlik aracı arkasında giderken bir şeyler görebiliyoruz. Ancak saatte 300 km/s hızla gittiğimizde, sprey nedeniyle hiçbir şey görünmeyecek, bu nedenle yarışın başlangıcının ertelenmesi doğru karardı."

"Eğer yarış devam etmezse hiç puan almayacağız ve bunun için üç tur atmamız gerekiyor. O zaman en azından yarısı kadar puan alacağız. Elbette devam etmemize izin verilmesi için sabırsızlanıyorum. Eğer kimse puan alamazsa, güvenlik aracının arkasında dahi birkaç tur atamazsak, bu çok sinir bozucu olacak. Williams olarak bu tarz bir sonuca çok ihtiyacımız var."

Seçeneklerden biri, yarışı pazar günü yapmak olabilir.

Bu konuda Russell, "Yarış Pazartesi günü yapılacaksa da buna hazırım. Sürücüler hangi gün olursa olsun yarışmaya hazırdır. Ancak bunun lojistik sebeplerle mümkün olup olmadığını bilmiyorum."

"Çünkü arka arkaya üç yarış var ve tüm ekipmanların Hollanda'ya zamanında gönderilmesi gerekiyor. Bu yüzden takımlar üzerindeki iş yükü çok büyük olurdu." dedi.

paylaşım
yorumlar
Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

Önceki haber

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

2 s
2
Formula 1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

21 dk
3
Formula 1

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

50 dk
4
Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

5 s
5
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

20 s
Son Haberler
Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
F1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

2dk
Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
F1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

21dk
Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi
F1

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

50dk
Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"
F1

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

1 s
Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu
F1

Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

1 s
Son Videolar
F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
4 s

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur 01:59
Formula 1
24 Ağu 2021

Spa-Francorchamps'ta sanal bir tur

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor" Belçika GP
Formula 1

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi Belçika GP
Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil" Belçika GP
Formula 1

Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Çok Okunanlar Bugün

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP'nin startı yağmur nedeniyle ertelendi

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi
Formula 1 Formula 1

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Norris beş sıra grid cezası aldı

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Belçika GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Belçika GP öncesi: Yarış gridi

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?
Formula 1 Formula 1

Alonso'nun kask içi kamerası, F1'in standart özelliklerinden mi olacak?

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

Son Haberler

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Mekanikerlerimiz bir mucizeyi gerçekleştirmek için çalışıyor”

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi
Formula 1 Formula 1

Perez'in Belçika GP'ye katılmasına izin verildi

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Yağmur duracakmış gibi görünmüyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.