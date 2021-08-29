Russell: "Eğer devam edemezsek çok yazık olacak"

Yarış, yoğun yağmur nedeniyle başlayamadı ve sadece güvenlik aracı arkasında iki formasyon turu atıldı.

Yarış başlayamazsa, kimse puan alamayabilir ve böyle bir durumda, yarışa ikinci başlayacak George Russell muhtemel puanlara veda edebilir.

Yarışla ilgili kararı beklerken Sky'a konuşan Russell şöyle dedi: “Gerçekten garip bir durum. Pistteki seyircilere ve evde TV başında bizi seyreden herkese yazık oldu. Starttan önce Hollandalı fanlardan birinin gömleğini çıkardığını ve yağmurun tadını çıkardığını gördüm. Fakat şimdi pek çok insan onunla aynı duyguları paylaştığını sanmıyorum!"

"Güvenlik aracı arkasında giderken bir şeyler görebiliyoruz. Ancak saatte 300 km/s hızla gittiğimizde, sprey nedeniyle hiçbir şey görünmeyecek, bu nedenle yarışın başlangıcının ertelenmesi doğru karardı."

"Eğer yarış devam etmezse hiç puan almayacağız ve bunun için üç tur atmamız gerekiyor. O zaman en azından yarısı kadar puan alacağız. Elbette devam etmemize izin verilmesi için sabırsızlanıyorum. Eğer kimse puan alamazsa, güvenlik aracının arkasında dahi birkaç tur atamazsak, bu çok sinir bozucu olacak. Williams olarak bu tarz bir sonuca çok ihtiyacımız var."

Seçeneklerden biri, yarışı pazar günü yapmak olabilir.

Bu konuda Russell, "Yarış Pazartesi günü yapılacaksa da buna hazırım. Sürücüler hangi gün olursa olsun yarışmaya hazırdır. Ancak bunun lojistik sebeplerle mümkün olup olmadığını bilmiyorum."

"Çünkü arka arkaya üç yarış var ve tüm ekipmanların Hollanda'ya zamanında gönderilmesi gerekiyor. Bu yüzden takımlar üzerindeki iş yükü çok büyük olurdu." dedi.