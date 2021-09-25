Russell, düz lastiklere geçen ilk sürücü olarak, Sochi pit yolunda "neredeyse" kaza yapıyormuş

Russell, Q1 ve Q2 boyunca bütün sürücülerin kullandığı orta hamuru Q3'ün bitmesine altı dakika kala yumuşak düz lastiğe geçerek ilk ona lider geldi.

Sıralama turlarını pole sahibi Lando Norris ve Carlos Sainz'ın arkasında bitirmesinin ardından, Sochi'de sıralama turları sonrası basın konferansında, 2021'de dördüncü kez Q3'e çıkışı hakkında konuştu.

Russell, "Takımdakilere radyodan, 'Düz lastikleri hazırlayalım çünkü kesinlikle geçmemiz gerekecek.' dedim."

"Onlar da, 'Hadi bu tur pite alalım.' diye cevap verdi. Bu yüzden onların, radyoda söylediklerimi yanlış anlamış olabileceklerini düşündüm."

"Ancak bu seanslarda -yüksek risk, yüksek kazanç-, elimizden geleni yapmamız gerekir. Özellikle bu gibi durumlarda."

"Daha sonra pit yolundan düz lastiklerle çıktığımda, pitten çıkar çıkmaz neredeyse kaza yapıyordum."

"Sadece o son turda başarılıydım."

"Bazı yerlerde trafiğe takılıp durdum bu yüzden turu tamamlayamadım ve bu sinir bozucuydu."

"Ancak herkes için olduğu gibi, son turun en harika tur olacağını biliyordum. Bu yüzden her şeyi sona sakladık ve şimdi buradayız."

"Biraz hayal gibi. Bu dört yarışta elde ettiğimiz ikinci ilk üçümüz."

George Russell, Williams FW43B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Russell'ın, Spa'da ıslak zemindeki sıralama turunda aldığı ikinciliğini, Sochi'de Cumartesi günü elde ettiği sonuç takip etti. Spa'da Pazar günü yarıda kesilen tartışmalı 'yarış', Russell'ın ilk F1 podyumu oldu.

İki etkinlikte hissettiklerini karşılaştırması istenen Russell: "Kesinlikle farklı."

"Eşit seviyede mutluyum, orası kesin. Üçüncü sıra, başlamak için harika bir pozisyon. 2.viraja kadar oldukça uzun bir yol var."

"Düzlüklerde çok kayıyoruz ve 1.viraja girerken Lando'nun bana temiz hava sağlayacağını umuyorum."

"Kesinlikle çok mutluyuz. Son dört yarıştan üçünde puan elde ettik."

"Devam etmememiz için bir neden yok. Podyumu hedef almalıyız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ve sadece bunun için mücadele etmeliyiz." dedi.