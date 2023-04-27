Russell: "Dört haftalık ara takım için çok faydalı oldu"

Mercedes, hayal kırıklığı yaratan 2022 sezonunun ardından 2023'te de aracın beklenen performansı göstermemesi üzerine takımda görev değişikliğine gitme kararı aldı.

Bu değişiklikle James Allison yeniden teknik direktör rolüne getirilirken Mike Elliott baş teknik sorumlu pozisyonuna geçti.

Allison'ın yeniden takıma gelmesi hakkında Russell, şunları söyledi: "Bence bu, takım için gerçekten iyi bir haber."

"Öncelikle Mike muhtemelen hayatımda karşılaştığım en zeki mühendislerden biri. Ama bence herhangi bir takımda, örneğin futbolda; sahada 11 oyuncunuz var. En iyi takım sonucunu elde etmek için doğru pozisyonlarda doğru oyunculara sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir."

"Bence Mike yeni rolünde kesinlikle kendi alanında olacak. James ise daha önce F1 projesinde yarı zamanlı olarak buradaydı ve şimdi neredeyse tam zamanlı olarak burada."

"James insanları ve sporu anlıyor. Harika bir lider. Bence bu görevdeki birinden de bunu beklersiniz."

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Elbette hemen bir değişiklik gözlemlemek mümkün değil. Günün sonunda, bu kararları veren ve aracı tasarlayan tek bir kişi yok. Muhtemelen sekiz kişilik bir ekip var ve biz pilotlar üst düzey teknik bölümle birlikte çalışarak bu genel kararları alıyor ve ardından fabrikanın geri kalanına gitmek istediğiniz yönü bildiriyoruz."

"Dolayısıyla bu konuda hiçbir şeyin bir gecede değişmeyeceği kesin. Ancak James'in tüm toplantılarında ve tartışmalarında hazır bulunması kesinlikle bir fayda sağlayacaktır."

Dört haftanın ardından F1, yepyeni bir formatla geri döndü. Cumartesi günü, ilk kez bir cadde pistinde 'Sprint Shootout' adı verilen bağımsız format denenecek ve bu koşu Pazar günkü yarışın gridini etkilemeyecek.

Cuma günü ikinci antrenmanın yerine Pazar günkü yarışın gridi için sıralama turları koşulacakken, Cumartesi günü üçüncü antrenman yerine ise 'Sprint Shootout'un gridini belirleyecek sıralama turları gerçekleşecek.

Britanyalı pilot, yeni formatın hafta sonuna heyecan getireceğini ve zorlayıcı olacağını düşünüyor.

Russell, "Geçen yıl Sprint yarışının Pazar günkü sıralamayı belirlemesi biraz can sıkıcıydı. Yani bu açıdan olumlu denebilir."

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Diğer yandan, takımlar için çok zorlayıcı olacak. F1 araçları çok karmaşık, lastikler çok karmaşık. Her sürüşünüzde farklı bir pisttesiniz, bu yüzden 60 dakika içinde aracı anlamaya çalışmak zor olacak."

"Bunun sıralamayı gerçekten değiştireceğini sanmıyorum. Belki bir takım bir sıra yukarı çıkabilir ya da bir sıra aşağı inebilir. Ama bu kadar çok aksiyonun spor için daha iyi olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Umarım bu, Pazar günkü heyecanı azaltmaz. Çünkü eğer bağımsız bir yarışınız varsa, insanlar daha fazla risk alacaktır."

"Ancak geçmişteki Sprint yarışları da dahil olmak üzere tüm yarışlarda, kaskı taktığınızda mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyorsunuz. Yine de büyük bir çarpışma riski olan pozisyonlardan kaçınırsınız çünkü hiçbir pilotun niyeti bu değildir."

"Belki ilk virajda agresif ataklar görebiliriz ancak kimse Pazar gününden önce araca hasar vermek istemeyecektir, bu yüzden risk oranının Pazar günü ile aynı olacağını söyleyebilirim." dedi.

Russell'a, Mercedes'in Avustralya'daki performansının o yarışa özgü olup olmadığı da soruldu.

Britanyalı pilot şu yanıtı verdi: "Özellikle benim açımdan, mühendislerimle birlikte, Bahreyn'den itibaren ayarları oldukça değiştirdik ve Suudi Arabistan'da oldukça farklı bir yöne gittik. Bu olumlu görünüyordu ve ben de bundan oldukça memnundum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Daha sonra Avustralya'da bu tür ayar yaklaşımını sürdürdük ve yine araç için çok olumlu görünüyordu, aracı doğru ayar penceresine soktu."

"Sanırım sonuçta her şey Q3'ün bitmesine bağlıydı. Lewis ve ben gerçekten güçlü turlar atarak iyi bir grid pozisyonu elde ettik ama yine de Aston Martin ve Ferrari ile çok yakındık."

"Yine de performansımızı tamamen değiştirecek bir şey yok ama Formula 1'de işler böyle yürüyor. Araca aniden bir saniye kazandıramazsınız."

"Ancak şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorsak temelde aradığımız şey bu. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Bu üç hafta muhtemelen bizim için oldukça faydalı oldu. Pek çok iyi toplantı ve tartışma gerçekleşti, simülatörde pek çok çalışma yapıldı ve bence yönümüz belli."

"Bence burada da her şey sıralama turlarına bağlı olacak çünkü aradaki farklar o kadar az ki, olağanüstü bir şey olmadığı sürece Pazar günü geçiş göremeyeceksiniz."