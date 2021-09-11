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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Russell: "Doğru çalışma aralığını bulamadık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu George Russell, sıralama turlarında doğru çalışma aralığını bulamadıklarını ve bundan ötürü da hafta sonunun kendileri için zor geçeceğini belirtti.

Russell: "Doğru çalışma aralığını bulamadık"

Son iki yarışın ikisinde de puan alan George Russell, cuma günkü Monza sıralama turlarında normalde ilk bölümde elenmişti ancak Yuki Tsunoda'nın turunun silinmesiyle ikinci bölüme kaldı.

Ancak öndeki isimlerden çok daha yavaş olduğu için, sıralama turlarını ancak 15. sırada tamamlayabildi.

Britanyalı pilot seansın ardından şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse gerçekten çok zor bir gündü. İlk antrenman seansında piste çıktığımız andan itibaren aracı doğru aralığa getiremedik ve durumun böyle olması, böyle bir hafta sonunda işinizi gerçekten çok zorlaştırıyor. Aynı zamanda hafta sonunuzu tehlikeye atıyor çünkü doğru ayarlarda değiliz."

"Açıkçası durum biraz garip. Bu sezon rekabetçi olacağımızı düşündüğümüz pistlerde yeterince rekabetçi değiliz ve rekabetçi olmayacağımızı düşündüğümüz yelerde iyi görünüyoruz."

"Şimdi elimizde bir antrenman seansımız daha var ve umarım bu seansta, aracı doğru aralığa getirme anlamında daha fazlasını yapmamızı sağlar."

"Bugün gördüğünüz üzere herkes hava koridoru alma peşindeydi ve pek çok insanın düşündüğü kadar büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü pozisyon olarak mükemmelseniz, lastikle hazırlığını mükemmel yaparsanız o zaman güçlü olabilirsiniz."

"Oysa herkes hava koridoru almak için birbirleriyle savaşıyor, bu yüzden lastikleri ve frenleri yeterince ısıtamıyorsunuz ve o zaman potansiyel olarak kazanabileceğinizden daha fazlasını kaybediyorsunuz. Şahsen bizim tarafımızda iyi bir iş yaptık ve takım beni doğru pozisyona sokmayı başardı."

Sprint yarışında neler yapabileceği sorusuna Russell, "Bence sprint yarışı için sıralama turlarına kıyasla daha iyi bir pozisyondayız. Fakat açık konuşmak gerekirse, bizim için genel olarak zor bir hafta sonu olacağını düşünüyorum."

"Durum böyle olsa bile her iki yarışı da sabırsızlıkla bekliyorum ve yakaladığımız momentumu sürdürüp, neler başarabileceğimizi görmeye çalışacağız." dedi.

Nicholas Latifi de ilk bölümde elenmesinin ardından, "Araç ilk seansta pek de iyi değildi. Sadece bir antrenman seansına sahip olmak durumu daha da zorlaştırdı. Takım, sıralama turlarından önce ayarları biraz değiştirdi ve aracı sürmek biraz daha kolay hale geldi. Fakat Monza, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aracımıza uymuyor." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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