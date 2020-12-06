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Formula 1 / Son dakika

Russell diskalifiyeden kurtuldu, Mercedes 20.000 Euro para cezası aldı

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Russell diskalifiyeden kurtuldu, Mercedes 20.000 Euro para cezası aldı
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Sakhir GP yarış hakemleri, Mercedes'in pit stopta yaptığı hatayla ilgili soruşturmayı tamamladı ve Mercedes'e 20.000 Euro para cezası verdiklerini duyurdu.

Mercedes, Sakhir GP'de 62. turda yaptığı pit stoplarda yaşanan karışıklık nedeniyle inceleme altına alınmıştı. 

Çift pit stop yapan Mercedes'te lider George Russell'ın aracının ön tarafına Valtteri Bottas'ın lastikleri takılmıştı.

Normalde bu tür ihlalin sportif cezasının olması gerekiyordu ve Russell'ın diskalifiyeye kadar uzanan bir ceza alacağı söyleniyordu ancak bu soruna neden olan diğer koşullar dikkate alınarak sadece Mercedes'e 20.000 Euro para cezası verildi.

Yapılan açıklamada, "Daha önceki raporda açıklandığı üzere, 63 numaralı araca 77 numaralı araç için ayrılan lastikler takıldı."

"Bu, telsiz sistemindeki teknik sorundan kaynaklandı. 63 numaralı aracın pit ekibi, aracın pite geldiğine dair mesajı almadı. Bunun sonucunda, çift pit stop yapan takımda 77 numaralı aracın lastikleri yanlışlıkla 63 numaralı araca takıldı."

"Bu açık bir şekilde kural ihlaliydi ve normalde diskalifiyeye kadar uzanan sportif bir ceza verilmesi gerekiyordu. Ancak yukarıda bahsedilen sorunlara ek olarak, olayı hafifletici koşullar var."

"Öncelikle, takım sorunu bir tur içerisinde düzeltti. 63 numaralı araç bir pit stop daha yaptı, böylece klasmanda daha geriye düştü."

"İkinci olarak, 77 numaralı araç pite geldiğinde, ön lastiklerin diğer araca takılı olması nedeniyle çok ciddi zaman kaybetti ve araç, pite geldiğinde üstünde bulunan eski lastiklerle geri gönderildi. Bu da 77 numaralı aracın sonucunu etkiledi."

"Üçüncü olarak, normalde bu tarz ihlaller 3 turluk toleranslı ihlaller arasında yer almasa da, benzer olduğunu düşünüyoruz. Buna rağmen lastiklerin kurallara uygun bir şekilde takılması, bu yüzden bir ceza verilmesi gerekiyor."

"FIA, bu tür ihlallerin vakit kaybedilmeden hemen düzeltilmesi halinde 24.4 maddesini değiştirmeyi değerlendiriyor." sözlerine yer verildi.

 
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Editör Abdullah Çelik

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