Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Marko, de Vries ile Graz'da buluşup AlphaTauri koltuğu için görüşmüş Sonraki / Kvyat: "Halen gencim, F1 için asla 'asla' dememelisiniz"
Formula 1 Haberler

Russell: "De Vries'in yaptığı iş, benim 2020 Sakhir'de yaptığımdan daha zor"

George Russell, Nyck de Vries'in İtalya performansının kendi 2020 Sakhir GP performansına göre çok daha güçlü olduğunu düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Russell: "De Vries'in yaptığı iş, benim 2020 Sakhir'de yaptığımdan daha zor"
Haberi dinle

İtalya GP'si birçok açıdan sezonun en iyi yarışları arasında girdi, ancak hafta sonunun hikayesi hiç şüphesiz ki Alex Albon'un apandisit patlatması nedeniyle kendini bir anda Williams koltuğunda bulan De Vries idi.

3. antrenman seansından yarım saat önce koltuğa geçen Hollandalı pilot, sıralama turlarını 13. sırada tamamladı, grid cezaları nedeniyle 8. sıraya yükseldi, yarışı ise 9. tamamlayarak kariyerinin ilk yarışında puanla tanıştı.

De Vries'in performansı, 2020 Sakhir GP'sinde Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes koltuğuna geçen ve lastik patlattığı için galibiyeti kaçıran George Russell'ın performansına benzetildi.

Bu kıyaslamalar hakkında konuşan Russell, çok az tecrübeyle bir F1 aracına oturmanın, sezon ortasında bir hafta aralıklarla farklı bir araca geçmekten daha zor olduğunu söylüyor.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse, De Vries'in muhtemelen bana göre daha çok zorlandığını düşünüyorum, çünkü açıkçası ben tam zamanlı bir yarış pilotuydum."

"Onun için de aynı şekilde, Cuma günü Aston Martin'den Williams'a atlamak, farklı bir araca, farklı bir koltuk ayarına geçmek zorlayıcı olmalı."

"Eskiden Mercedes ve Force India ile test yaparken ve F2'de yarışırken, tüm bu araçların nasıl tepki verdiğine dair farklı hislere alışmak için birkaç tur attığımı hatırlıyorum."

"Söylenecek çok fazla şey yok. Williams'la ilk yarışında puan almak oldukça muhteşem." dedi.

De Vries ile aynı neslin mensubu olan ve kendisiyle karting günlerinden bu yana mücadele halinde bulunan Russell, Hollandalı pilotun "her zaman en iyilerden biri olduğunu" söyledi.

Russell, "Formula 1'de olmayı hak ettiğinden hiçbir şüphe yok, ancak Formula 1 böyle bir yer; sadece 20 koltuk var ve herkes bir fırsat yakalayamıyor.

"Yine de artık [De Vries] ihtiyacı olan her şeyi kanıtladı." dedi. 

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Marko, de Vries ile Graz'da buluşup AlphaTauri koltuğu için görüşmüş
Önceki haber

Marko, de Vries ile Graz'da buluşup AlphaTauri koltuğu için görüşmüş

Sonraki haber

Kvyat: "Halen gencim, F1 için asla 'asla' dememelisiniz"

Kvyat: "Halen gencim, F1 için asla 'asla' dememelisiniz"
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Alonso, 400 F1 yarışına ulaşacağından emin İtalya GP
Formula 1

Alonso, 400 F1 yarışına ulaşacağından emin

Brown, Szafnauer'in Piastri sözleşmesi konusundaki yorumlarını aptalca buluyor
Formula 1

Brown, Szafnauer'in Piastri sözleşmesi konusundaki yorumlarını aptalca buluyor

F1 takımları, güvenlik aracı altında yarışı bitirmeme planlarında anlaşamamış İtalya GP
Formula 1

F1 takımları, güvenlik aracı altında yarışı bitirmeme planlarında anlaşamamış

Alexander Albon Daha fazlası
Alexander Albon
Capito, Albon'un "pist dışında da savaşçı" olmasını istiyor
Formula 1

Capito, Albon'un "pist dışında da savaşçı" olmasını istiyor

Albon, Red Bull'a dönüşün mümkün görünmediğini düşünüyor
Formula 1

Albon, Red Bull'a dönüşün mümkün görünmediğini düşünüyor

Albon: "Williams'ın yeni paketi başlangıç için iyi seviyede" McLaren Portimao testi
Formula 1

Albon: "Williams'ın yeni paketi başlangıç için iyi seviyede"

Williams Daha fazlası
Williams
De Vries: "Galibiyete ulaşmış gibi hissediyorum" İtalya GP
Formula 1

De Vries: "Galibiyete ulaşmış gibi hissediyorum"

De Vries, hafta sonu Williams ile yarışacağını 'kahve molasında' öğrenmiş İtalya GP
Formula 1

De Vries, hafta sonu Williams ile yarışacağını 'kahve molasında' öğrenmiş

Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor
Formula 1

Williams, 2023 için Schumacher ile ilgileniyor

Son Haberler

Leclerc: "Karting yıllarında Max ile birbirimizden nefret ederdik"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Karting yıllarında Max ile birbirimizden nefret ederdik"

Charles Leclerc, karting yıllarında Max Verstappen ile birbirlerinden nefret ettiklerini fakat şu anda o zamanlara gülümseyerek baktığını söyledi.

"Alonso, 2007'de McLaren'da kendi tarafında çalışanlara para verdi"
Formula 1 Formula 1

"Alonso, 2007'de McLaren'da kendi tarafında çalışanlara para verdi"

McLaren'ın eski mekanikerlerinden Marc Priestley, 2007'de McLaren'da tartışmalı bir sene geçiren Fernando Alonso ve menajerinin, o sene kendileri tarafında çalışan mekanikerlere zarf içerisinde para verdiğini açığa çıkardı.

Alpine, Macaristan'daki F1 testini ne zaman gerçekleştirecek?
Formula 1 Formula 1

Alpine, Macaristan'daki F1 testini ne zaman gerçekleştirecek?

Macaristan basınına göre, Alpine, 2023 yılı pilot değerlendirmesi kapsamında Hungaroring'de düzenleyeceği F1 testini 20-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Steiner: "FIA yetkilileri yarışımızı berbat etti"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "FIA yetkilileri yarışımızı berbat etti"

Guenther Steiner, İtalya Grand Prix'sinde yarış komiserleri ve yarış direktörlerinin yarışı yeşil bayrak altında bitirmeyerek, Haas’ı kötü bir duruma düşürdüklerini öne sürdü.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.