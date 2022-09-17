Russell: "De Vries'in yaptığı iş, benim 2020 Sakhir'de yaptığımdan daha zor"
George Russell, Nyck de Vries'in İtalya performansının kendi 2020 Sakhir GP performansına göre çok daha güçlü olduğunu düşünüyor.
İtalya GP'si birçok açıdan sezonun en iyi yarışları arasında girdi, ancak hafta sonunun hikayesi hiç şüphesiz ki Alex Albon'un apandisit patlatması nedeniyle kendini bir anda Williams koltuğunda bulan De Vries idi.
3. antrenman seansından yarım saat önce koltuğa geçen Hollandalı pilot, sıralama turlarını 13. sırada tamamladı, grid cezaları nedeniyle 8. sıraya yükseldi, yarışı ise 9. tamamlayarak kariyerinin ilk yarışında puanla tanıştı.
De Vries'in performansı, 2020 Sakhir GP'sinde Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes koltuğuna geçen ve lastik patlattığı için galibiyeti kaçıran George Russell'ın performansına benzetildi.
Bu kıyaslamalar hakkında konuşan Russell, çok az tecrübeyle bir F1 aracına oturmanın, sezon ortasında bir hafta aralıklarla farklı bir araca geçmekten daha zor olduğunu söylüyor.
Russell, "Dürüst olmak gerekirse, De Vries'in muhtemelen bana göre daha çok zorlandığını düşünüyorum, çünkü açıkçası ben tam zamanlı bir yarış pilotuydum."
"Onun için de aynı şekilde, Cuma günü Aston Martin'den Williams'a atlamak, farklı bir araca, farklı bir koltuk ayarına geçmek zorlayıcı olmalı."
"Eskiden Mercedes ve Force India ile test yaparken ve F2'de yarışırken, tüm bu araçların nasıl tepki verdiğine dair farklı hislere alışmak için birkaç tur attığımı hatırlıyorum."
"Söylenecek çok fazla şey yok. Williams'la ilk yarışında puan almak oldukça muhteşem." dedi.
De Vries ile aynı neslin mensubu olan ve kendisiyle karting günlerinden bu yana mücadele halinde bulunan Russell, Hollandalı pilotun "her zaman en iyilerden biri olduğunu" söyledi.
Russell, "Formula 1'de olmayı hak ettiğinden hiçbir şüphe yok, ancak Formula 1 böyle bir yer; sadece 20 koltuk var ve herkes bir fırsat yakalayamıyor.
"Yine de artık [De Vries] ihtiyacı olan her şeyi kanıtladı." dedi.
George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11
Photo by: Charles Coates / Motorsport Images
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