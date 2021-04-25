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Formula 1 / Son dakika

Russell: ‘’De Vries’in Formula 1’e gelmesi sürpriz olmazdı’’

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George Russell, eski karting ve Formula 2 rakibi Nyck de Vries’in gelecek yıllarda Formula 1’de bir koltuk kazanmasına şaşırmayacağını söyledi.

Russell: ‘’De Vries’in Formula 1’e gelmesi sürpriz olmazdı’’

Hollandalı pilot, 2019 yılındaki Formula 2 şampiyonluğunu aldıktan sonra, Formula 1’de koltuk bulamadı. Ancak 26 yaşındaki sürücü, 2020 yılı için göz ardı edilmesinin ardından herhangi bir kin tutmadığını da belirtti.

Yine de Mercedes, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan sezon sonu genç sürücü testinde De Vries’e test sürüşü yaptırdı.

Bu Cumartesi gerçekleştirilen Formula E yarışını kazanan De Vries, şu anda Formula E’deki Mercedes-EQ takımında sürücü olmanın yanında, Mercedes Formula 1 takımında da yedek pilotluk görevini üstleniyor.

Russell, De Vries’in gelişimini ilk elden gören isimlerden biri ve Hollandalı pilotun Formula 1 için göz önünde bulundurulacak kadar yetenekli olduğunu düşünüyor.

RacingNews365.com'a konuşan Russell, ‘’Eskiden arkadaştık. 2011’de padoktaki en iyi arkadaşım oydu. Nyck, KF1’de yarışıyordu ve ben de KF3’teydim. Neredeyse her şeyi domine eden isim oydu.’’

‘’Karting'deki dominasyonu nedeniyle, tek koltuklulara geçtiğinde biraz zorlanmış olabilir çünkü kariyerinde daha önce hiç bir aksaklık görmemişti.’’

‘’Bence, harika bir sürücü olacak hıza sahip. Önümüzdeki yıllarda Formula 1’e geçerse de şaşırmam. Kendini, Formula E’de kanıtladı, sürekli olarak dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor ve o harika bir sürücü.’’ dedi.

İkili, daha önce Formula 2’de birbirlerine karşı yarışmışlardı. Russell, 2018 yılını şampiyon olarak tamamlamasının ardından Williams F1 takımına geçti ve sonraki yıl da De Vries şampiyonluğu aldı, ancak ona sunulan seçenekler sınırlıydı.

Russell, şunları ekledi: ‘’Formula 2 pistinde birlikte mücadele ettik, o sert bir sürücü ancak her zaman adil. Onu özlüyorum ancak şu anda çok iyi bir durumda ve önümüzdeki yıllarda Formula 1’e gelirse hiç şaşırmazdım.’’

Hollandalı sürücüsünün yaşadığı zorlukların onu daha güçlü yapıp yapmadığı sorulan Russell, ‘’Hiç şüphesiz. Bazen hayatta her şey iyi gider ancak en üst düzeye çıktığınızda, bazı büyük hayal kırıklıklarıyla mücadele etmeniz gerekir. Eğer bunlarla nasıl mücadele edeceğinizi bilmiyorsanız, bunlar sizi yiyip bitirecek ve performansınızı etkileyecektir.’’

‘’Geçtiğimiz sezon Güvenlik Aracı’nın arkasında kaza yaptığım Imola yarışını hatırlayın, aynı zamanda 2013 ve 2015 yıllarında kariyerimde yaşadığım zor yıllar da var.’’

‘’Bu anlar, bana gelişmem açısından yardımcı oldu. Geçtiğimiz sezon, Mercedes’le Bahreyn’deki yarışım da kabullenmesi zor bir olaydı, ancak hepsini geçmişte bıraktım.’’ dedi.

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Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"

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Editör Betim Aker

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