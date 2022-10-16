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Formula 1 Haberler

Russell: "De Vries F1'e girmeyi hak ediyordu"

George Russell ve Lando Norris daha önce F2'de rakipleri olan Nyck de Vries'in Formula 1'e girmeyi hak ettiğini söylediler.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Russell: "De Vries F1'e girmeyi hak ediyordu"
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Bu ikili ilk olarak kartingde bir araya gelse de, De Vries daha büyük olması nedeniyle farklı kategorideydi ve Russell'dan daha hızlı yükseldi.

Ancak ikili 2018 F2 şampiyonasında birbirlerine karşı yarıştılar. O sezon Russell, Lando Norris, Alex Albon ve De Vries'in önünde şampiyon olmayı başardı.

Formula E şampiyonu olan De Vries, 2023 için birçok takımla görüşüyordu ancak Hollandalı sürücünün İtalya GP'de Alex Albon'un yerine yarışması ve o hafta sonu puan alması, işini kolaylaştırdı. O performansın sonucunda De Vries, 2023 için AlphaTauri'de yarışmak için anlaşmaya vardı.

Motorsport.com'un Hollanda edisyonuna konuşan Russell, "Kartingde mücadele ettiğim çocuklardan, F1'i hak edip bunu başaramayan tek isim muhtemelen Nyck olmuştu."

"O dönemde, yani 2011 ve 2012'de kartingde birbirlerine karşı mücadele eden Alex, Max (Verstappen), Charles (Leclerc), Nyck ve ben arasında bunu başaramayan tek isim Nyck olmuştu. Bu yüzden onun bunu başardığını gördüğüm için mutluyum." dedi.

Mercedes'te birlikte çalışmalarının ardından onu daha yukarıda görüp görmediği sorulduğunda Russell, "Ben onu her zaman yukarılarda gördüm. Go-kart'ta yenilmesi gereken adamdı. Doğrudan onunla yarışmadım ancak hepimiz arasında go-kartta en başarılı olan muhtemelen oydu."

"Ben onu hiç değerlendirmedim. F1'e girebilmeniz için bir fırsat çıktığı zaman doğru zamanda işinizi yapabilmeniz lazım. Bazen yıldızlar sizin için hizalanmayabiliyor."

"Ancak Monza'da onun için parlayan yıldızların sayısı, muhtemelen birkaç sene önceki talihsizliğini telafi etti." dedi.

Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De Vries gelecek sene F1'deki ilk sezonunu geçirdiğinde 28 yaşında olacak. Russell, farklı serilerde çok fazla deneyim kazanan De Vries'in nasıl performans göstereceğini merak ettiğini söyledi.

Russell, "Nasıl olacağını kesinlikle merak ediyorum. İyi performans göstereceği konusunda şüphem yok. O, harika bir F1 pilotu olmak için gereken her şeye sahip ve onun harika iş çıkaracağından eminim." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris de De Vries'in F1'de yarışmayı hak ettiğini söyledi.

Norris, "O, açıkçası çok iyi bir pilot. Bunu kartingden itibaren kanıtladı. Karting dönemini tamamen domine etmişti, Formula E'de şampiyon oldu ve birçok yerde başarılıydı. Yani o üst düzey bir sürücü."

"Açıkçası o, burada yarışmayı hak ediyor. Monza'da araca oturduğunda iyi iş çıkardı. Değerini kanıtladı. Gelecek sene neler yapabileceğini göreceğiz." dedi.

 
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