Russell, dalgalanma sorununa çözüm olarak aktif süspansiyonu önerdi

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F1 takımları, geçtiğimiz hafta Barselona'da yapılan sezon öncesi testlerinde, 2022 araçları aerodinamik özellikleri nedeniyle düzlüklerde zıplayınca bir sürprizle karşılaştılar.

Bu problem daha önce, yine zemin etkili araçların olduğu 1980'lerin başında da görülmüştü. Bu sorun, aracın yüksek hızdayken yere basma kuvveti nedeniyle hava akışı aniden durana kadar alçalması ve daha sonra bu kuvvetin kaybolmasıyla yeniden yükselmesinden kaynaklanıyor.

Aracın yukarı aşağı hareketi düzlük boyunca devam ediyor ve buna "dalgalanma (porpoising)" deniyor.

Takımlar şu anda fabrikalarında bu sorunu sezon başlamadan önce çözmek için çalışıyorlar. Ancak bu durum, F1 daha önce izin verilen hidrolik süspansiyonları yasakladığı için, çözmesi daha zor bir hale geldi.

Mercedes tarafından Barselona'daki esnemeyi sınırlandırmak ve sorunları çözmek adına geçici zemin destekleri kullandırılan Russell, yeni nesil araçların uzun vadede gelişmesinin basit bir yolunun aktif süspansiyonun geri dönüşü olacağına inanıyor.

Russell, dalgalanma problemi hakkında, aktif süspansiyonun ileriye dönük iyi bir adım olacağını belirtti.

Russell, "Dalgalanma probleminin onlar için ne kadar kötü olduğunu Charles'ın videosunda gördük."

"Bu nedenle çözüm bulmamız gerekecek."

"Eğer aktif süspansiyon olsaydı bu çabucak çözülebilirdi. Araçlar da çok daha hızlı olurlardı."

"Takımların bunu yapabileceğine eminim bu yüzden ileride bu getirilebilir. Ancak Bahreyn'i göreceğiz. Takımların bu sorun için zekice çözümler bulacaklarına eminim." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Erik Junius

Aktif süspansiyon, 1994 sezonu öncesinde sporu domine eden sürücü yardım sistemlerini kısıtlama çabalarının bir parçası olarak F1 tarafından yasaklandı.

Ancak 2014'de, takımlar, bu teknolojiyi uyarlamanın çok kolay ve düşük maliyetli olacağını düşündükleri için aktif süspansiyonun potansiyel olarak geri dönüşünü değerlendirdiler.

F1, bu değerlendirme çabalarına rağmen aktif süspansiyonun geri dönmesine izin vermedi.

Russell, aktif süspansiyonun günümüz araçları için iyi olacağını ve sürücülerin tur zamanlarını kısaltacağını söyledi.

Russell, "Bence, eğer aktif süspansiyonumuz olsaydı aynı aerodinamik yüzeylerle çok daha hızlı olacağımız ortada. Çünkü her viraj için yüksekliği optimize edebilirdik. Aynı şekilde düzlüklerde hava sürtünmesini en aza indirmek için de aşağı doğru optimize edebilirdik."

"Bu araçların daha hızlı olması için kolay bir yöntem. Eğer güvenlik açısından düşünürsek de bu bir gelişme olur. Eminim daha fazla kısıtlamaları vardır, ben bir mühendis değilim. Ancak eğer olsaydı, düzlüklerde bu problemi yaşamayacağımız kesin." dedi.

McLaren teknik direktörü James Key de aktif süspansiyonun uzun vadede olumlu olacağını düşünüyor. Yine de bütçe sınırlaması altında bu yolu tercih etmek hakkında şüpheleri var.

Key, "Aktif süspansiyon iki şekilde yardımcı olurdu."

"Tur sırasında, daha uzun süre boyunca en yüksek aero performansınızı korumayı hedefleyebilirdik ve bu gerçek olması durumunda harika."

"Ayrıca bir yönden de, muhtemelen şasiye zarar veren bazı doğal frekanslara da karşı koyabilirdi. Yani, sorunu yine de ortadan kaldırmaz, fizik hâlâ var ama kesinlikle baş etmeye yardımcı olurdu."

"Teknik direktör olarak, aktif süspansiyonun geri döndüğünü görmeyi çok isterim. Ancak bütçe sınırlaması altında yapılacak en iyi proje değil." dedi.