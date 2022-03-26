Russell: "Dalgalanma sorunu başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor"

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2022 Suudi Arabistan GP öncesi sıralama turları Mercedes için olumlu değildi.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, hızlı tur denemelerine rağmen 16. sırada kalarak ilk bölümde elendi. Mercedes pilotu, 2017'den bu yana ilk kez Q2'ye kalamadı.

Takımın yeni pilotu George Russell ise kıl payı Q3'e geçmeyi başardı ve sıralama turlarını altıncı sırada tamamladı.

Russell, üçüncü bölüme kalması hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse çok mutlu değilim. Beşinci veya altıncılık mücadelesi vermek için burada değiliz."

"Takım olarak çok zor bir gündü. Araç gerçekten bıçak sırtında ve doğru ayarı bulmak çok zor. Lewis ve ben birkaç farklı ayar denedik. Açıkça görülüyor ki işe yaramadı. Bu verilerde de oldukça net."

"Bu takım için bir talihsizlik. Kişisel açıdan beşinci olsam kesinlikle memnun olurdum, 0.05 saniye fark vardı."

"Dalgalanma sorununu çözmek için bütün çabalarımızı ortaya koyuyoruz. Bu da başka şeylere odaklanmamıza izin vermiyor."

"Bir pilot olarak sürmeye yeterince odaklanamıyorum. Lastik grubu, denge ve ayarlara odaklanamıyoruz çünkü bu sorunu çözmekle uğraşıyoruz. Bu nedenle yapacak işlerimiz var."

Russell, araçtaki sıkıntıların hâlâ aynı olup olmadığı sorusuna, "İlk günden beri gördüğümüz sorunların tamamen aynısı."

"Dalgalanma sorunumuz var. Bunu düzeltmenin tek yolu aracı yükseltmek ve bu zemin etkili araçlarda, bütün yere basma kuvvetini kaybediyoruz."

"Bu yüzden, eğer aracı yere indirebilirsek çok fazla tur zamanı bulacağımızı biliyoruz. Ancak şu anda bunu başaramıyoruz. Etraflıca düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Russell, yarış hakkında, "Alabileceğimiz en iyi sonucu almamız gerekiyor. Bence beşincilik bizim için bu olacak."

"Öndekilere çok uzağız, en iyi durumda beşinciyiz ve en kötü durumda o bölgedeyiz." dedi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pilotlar, pistin yaklaşık 15 kilometre yakınındaki Aramco petrol istasyonuna düzenlenen füze saldırısının ardından cuma gecesi bir araya geldiler ve yarışa devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

Russell, bu hafta sonu yarışa devam edilmesi hakkında, "Bence netlik sağlanması ve görüşme yapılması kesinlikle gerekliydi. Öncelikle sürücüler olarak ve daha sonra Formula 1 ile hepimiz birlik halindeyiz."

"Stefano'ya ve Formula 1'e güveniyoruz. Eğer doğru olmadığını düşünseydik burada olmazdık. Ancak anladığım kadarıyla her şey bu bölgede kontrol altında ve buranın dışında olanları kontrol edemezsiniz. Bu nedenle ne diyebilirim bilmiyorum." dedi.