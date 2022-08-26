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Formula 1 Haberler

Russell, dalgalanma endişeleri devam eden Mercedes'in yeni tabanını deniyor

George Russell, performansta artışın sonrasında dalgalanma sorununun yeniden dönebileceğinden endişe duyan Mercedes'in hazırlamış olduğu yeni tabanı Belçika GP hafta sonunda test eden isim olacak.

Ekleyen:
, NobleF1
Çeviren:
Abdullah Çelik
Russell, dalgalanma endişeleri devam eden Mercedes'in yeni tabanını deniyor
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Sezona zorlu başlangıç yapan Mercedes, son yarışlarda W13'te ilerleme kaydetmeyi başarmıştı.

Son yarış Macaristan'da Russell, takımına bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandırırken Mercedes pilotları art arda 2. kez çifte podyum sonucu elde ettiler.

Bu, Russell ve takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın sezon başında yaşadıkları sorunlara baktığımızda büyük bir ilerleme olarak görülüyor.

Mercedes, dalgalanma ile mücadele edebilmek için araçtan bir miktar yere basma gücünü çıkarmak zorunda kalmıştı ancak dalgalanmanın ortadan kalkmasının ardından takım, yeniden performans için zorlamaya başladı.

Mercedes, bu hafta sonu Spa-Francorchamps'a küçük bir güncelleme getirdi ancak Russell, dalgalanma sorununun geri dönme ihtimali olduğunu kabul etti.

Russell, "Bu konuda çok fazla ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Ancak bunu başarmak için aynı zamanda araçta çok fazla performans kaybetmek zorunda kaldığımızı da biliyoruz."

"Doğal olarak, yeniden sınırları zorlamaya başladığımızda, dalgalanmanın yeniden dönebileceği gerçeği konusunda aldanmıyoruz."

Mercedes W13 technical detail

Mercedes W13 technical detail

Photo by: Jon Noble

"Burası rekabetçi bir spor ve bu durumla yaşamamız gerektiğini biliyoruz, en hızlı turu atabilmek için biraz uzlaşı sağlayabiliriz. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz ancak dalgalanma sorununun biraz da piste bağlı bir şey olduğu konusunda da şüphe yok." dedi.

Russell'ın aracına takılan yeni difüzörde zemin yükseltilerek kenar kirişindeki yük azaltılmış. Bu, yere basma gücünü artırmak için difüzöre giden hava akışını iyileştirmeyi sağlayacak.

Mercedes ayrıca, aracın geri kalanı için bir destek görevi görmesi gereken kanat ucundaki akışı iyileştirmek için ön kanat kenar plakasını güncellemiş.

W13'teki zemin çitleri, daha değişken koşullarda daha stabil çalışmasına yardımcı olmak için revize edilmiş.

Mercedes ayrıca, Belçika GP'de iyi bir tur zamanı için gerekli olan düzlük hızına yardımcı olması amacıyla arka kanattaki sürüklenme seviyesini düşürmüş.

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