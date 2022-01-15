Russell, daha önce Mercedes'ten gelen bir teklifi reddetmiş

Russell, Williams ile geçirdiği üç sezonun ardından, 2022 yılında Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olarak yarışacak.

23 yaşındaki pilot, zirveye ulaşmak için çok farklı bir yol izleyebileceğini ve aldığı riskli bir kararla, tamamen kenara atılmış olabileceğini açıkladı.

Mercedes patronu Toto Wolff, 2015'in başlarında, 2014 Britanya Formula 4 şampiyonasını kazanan Russell'a yaklaştı ve ona, genç yetenek sponsorluğu ve Mercedes'in Avrupa Formula 3 Şampiyonası'nda yarışmak için desteğini teklif etti.

Ancak Russell bu teklifi reddederek, Carlin ve Volkswagen'e inanmayı seçti.

Russell, "Carlin ve Volkswagen'e katılmadan önce Toto ve Mercedes ile görüşme halindeydim."

"2015'te, Toto ile konuştuktan sonra ona 'Görüşmemizi gerçekten takdir ediyorum ve bütün tavsiyelerin için teşekkür ederim' gibi bir e-posta gönderip Carlin ve Volkswagen'e geçeceğimi çünkü bunun kariyerim için daha iyi olacağına inandığımı söyledim."

"Teklifi reddetsem de, iyi bir iş çıkarırsam Mercedes'in benimle ilgilenmeye devam edeceğini düşündüm."

"O da, 'Bence yanlış bir karar veriyorsun ancak iletişimde kalalım ve neler yapacağımızı görelim.' dedi." dedi.

Ancak Mercedes, Russell'ı genç programına katmaya çalışan tek üretici takım değildi. BMW, Russell'a 17 yaşındayken Alman DTM serisinde yarışması için teklifte bulunmuştu.

Bunun ardından Mercedes genç sürücü programının başındaki isim Gwen Lagrue devreye girdi.

Russell, "BMW kontratı önümdeydi ve imzalamak üzereydim. Daha sonra Gwen Lagrue beni aradı."

"O sırada banyodaydım. Bana, 'Mercedes'e katılmakla ilgili seninle görüşmek istiyorum.' dedi ver her şey böyle başladı."

"BMW ile anlaşarak gelecekte Mercedes'e katılma şansının olmayacağı, Mercedes-Benz için oldukça netti." dedi.

Russell 2017'de Mercedes'e geçti ve GP3 ve Formula 2'de arka arkaya şampiyonluklar kazanarak 2019'da Williams ile F1'e geldi.