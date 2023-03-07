Russell, daha iyi olabilmek için sezonu feda etmeye hazır

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Yeni sezona dalgalanma sorunundan kurtulmuş ve artık performansa odaklanabilecek bir vaziyette girmek isteyen Mercedes, ilk yarış itibariyle istediğine ulaşabilmiş gibi durmuyor.

Daha da geliştirilmiş "sıfır sidepod" konseptinin işe yaramamasının yanı sıra Red Bull'un ve Red Bull ile benzer bir konsepte sahip Aston Martin'in gerisinde kalmalarının bir sonucu olarak radikal bir karar alan takım, en kısa süre içinde araçta büyük değişikliklere gidecek.

Konsept değişikliği büyük bir zaman alacak ve takımın bu sezonunu tehlikeye atabilecek bir durum, ancak George Russell uzun vadede rekabetçi olmaları için risk almaya hazır.

Sezonun ilk yarışından sonra konuşan Russell, "Kazanmak için buradayız."

"Elbette her yarıştan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz, ancak bana sadece mücadele etmek ve yarış kazanma şansına sahip olmak arasında bir seçenek sunarsanız kazanmayı seçerim."

"Dolayısıyla, ister sezonun ikinci yarısı olsun, isterse de gelecek yıl için olsun, mücadele edebilecek bir araca sahip olma şansını kendimize vermek için bazı yarışları ya da sezonun bir bölümünü feda etmemiz gerekiyor -çünkü açıkça görülüyor ki çok gerideyiz."

"Kimse ikinci ya da üçüncü bitireni hatırlamaz, ikincilik yeterince iyi değil. Yılın ikinci yarısında kendimize bir şans vermek için bazı köklü değişiklikler yapmamız gerekiyorsa, ne zaman olursa olsun, yapacağımız şey bu olacaktır."

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Geçen yıl yaz arasında resmileşen "tabanların 15 mm yükseltilmesi" kuralı sayesinde sıfır sidepod konseptinin gerçek etkisini göstereceklerini düşündükleri bir dönemde geride kalmalarının yıpratıcı olduğunu kabul eden Russell, "Lafı dolandırmayacağız, elbette bu hepimiz için büyük bir darbe."

"Olmak istediğimiz yerin çok gerisindeyiz. Bence şu anda tüm bunlardan çıkarılacak tek olumlu sonuç, araçta yere basma gücü dışında temel bir sorun olmaması."

"Kulağa ne kadar aptalca gelse de, geçen yıl bu zamanlar ile karşılaştırırsanız, bu muhtemelen çözülmesi en kolay sorunlardan biri. En çok dalgalanan araçtan muhtemelen en az dalgalanan araca geçtik."

"Halen sıfır sidepod konseptine sahip olmamızın nedeni bunun en iyisi olduğuna inanmamız ve dürüst olmak gerekirse, önümüzdeki hafta Red Bull tarzı bir sidepod ile gelsek bile bunun performansımızı değiştirmeyeceğine inanıyorum."

"Aniden yarım saniye kazanmayacağız, bence asıl sihir tabanda ve aracın göremediğimiz kısımlarında gerçekleşiyor." dedi.