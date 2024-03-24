Russell: "Daha fazlasını görene kadar Alonso'yu 'fren testi' ile suçlamayacağım"
Avustralya GP'nin son turunda geçirdiği kaza nedeniyle kızgın olan George Russell, daha fazla detay görene kadar Fernando Alonso'yu kendisine karşı fren testi yaptığı gerekçesiyle suçlamayacağını söyledi.
George Russell, Mercedes F1 W15
Sam Bloxham / Motorsport Images
Russell, geç girdiği ikinci pitten sonra önündeki Alonso ile farkı kapattı ve son turlarda Aston Martin pilotunu baskı altına almaya başladı.
İkili arasındaki mücadele damalı bayrak yaklaştıkça yoğunlaştı ve Russell, son bir şans bulma beklentisiyle yakın takibi sürdürdü. Ancak Russell, 7. virajda aracının kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve bariyerlere vurmasının ardından pist üstünde yan yatmış bir şekilde durdu.
Hakemler, yarışın ardından bu olayın inceleme altına alındığını duyurdu.
Yarışın hemen ardından konuşan Russell, "Benim görüşüme göre yoldan çıktım ve bu benim suçum. Viraja 100 metre kala Fernando'nun yarım saniye gerisindeydim, sonra birden bana doğru çok hızlı bir şekilde geldi ve tam vites kutusunun üzerindeydim. Bir sorunu olup olmadığını bilmiyorum."
"Hakemlere gitti ve böyle bir durumda bu biraz tuhaf. Şu anda söyleyecek başka bir şeyim yok. Her şeyi görmem lazım, yarışın bu şekilde bitmesi beni hayal kırıklığına uğrattı."
"Virajdan 100 metre önce fren yaptığı ve tekrar gaza basıp virajı normal bir şekilde aldığı açık. Bunun verilerini zaten gördük." dedi.
Alonso'nun kendisini fren testine tabi tutup tutmadığı hakkında ise Russell, "Daha fazlasını görene kadar onu hiçbir şeyle suçlamayacağım. Birçok tur boyunca onun hemen arkasındaydım. Virajdan önce onun yarım saniye gerisindeydim."
"Sonra birden dramatik bir şekilde yavaşladı ve gücü geri aldı. Bunu beklemiyordum ve beni hazırlıksız yakaladı. O kısım benim suçum. Komiserler tarafından çağrılması ilginç. Ne söyleyeceklerini merak ediyorum." şeklinde konuştu.
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