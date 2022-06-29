Russell, Copse'un W13'ü zorlayacağını düşünüyor

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Kariyerinin ilk üç sezonunu Williams'ta geçiren Russell, 2022 sezonunda Mercedes'e katıldı ancak ilk dokuz yarış itibariyle zaferler kazanmak veya şampiyonluk mücadelesi vermek yerine zorluklarla boğuşan takımına yardımcı olmaya çalıştığı ve yüksek performansına rağmen beklentilerine ulaşamadığı bir sezon geçiriyor.

2022 kurallarının bir getirisi olarak, birçok takım aracın zıplamasına sebep olan dalgalanma sorunundan etkileniyor. Mercedes, bu sorundan en çok etkilenen takımlardan birisi.

Mayıs ayındaki İspanya GP'sine getirdiği bir güncelleme paketi ile sorunu belli bir derecede çözmeyi başaran takım, performans olarak ciddi bir adım atmış durumda -ancak Russell ve Lewis Hamilton, özellikle virajlarda zıplamanın devam etmesinden şikayetçi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Russell, "Barcelona'da piste çıktığımızda epey şaşkınlığa uğradık, nitekim araç düzlüklerde hiç zıplamıyordu! Ancak yüksek hızlı virajlarda işler değişti, 3. ve 9. virajlarda dalgalanma vardı."

"Sıralama turları esnasında bizim veya Ferrari'nin araç üstü görüntülerini izleyin, 3. ve 9. virajları dönerken aracın sarsıldığını duymak mümkün. Saatte 250 kilometre hızla dönülen bir virajda bunu yaşadık, şimdi saatte 300 kilometre hızla dönülen Copse'a gidiyoruz."

"Burayı geçmek pek kolay olmayacak, ancak birkaç takımın daha benzer sorunlar yaşayacağını düşünüyorum." dedi.

Mercedes pilotu, geçen yıl kullandığı Williams FW44 ile ilk antrenmandan itibaren Copse'u rahatça geçebildiğini de belirtti.

Russell, "Yüksek hızda önemli miktarda yere basma gücüne sahip olmamıza rağmen, bu yıl Copse'u rahat şekilde geçemeyeceğimizden oldukça eminim." dedi.

Mercedes, formunu yükseltmek amacıyla Britanya'ya büyük bir güncelleme paketi getirmeye hazırlanıyor. Güncellemelerin Russell ve Hamilton'ın kendi evindeki yarışa yetişmesi de büyük bir artı.

George Russell, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, Monako, Azerbaycan ve Kanada'daki cadde pistlerinde zorlanan Mercedes'in, Silverstone gibi geleneksel bir pistte yeniden mücadeleye dönebileceğini ima etmişti.

Bu durum hakkında ve genel olarak W13 hakkında konuşan Russell, “Bence aracın büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyorduk."

"Son üç yarışın bizi şaşırttığını, Barcelona'dan çok farklı oldukları ve hepsinin birbirine çok benzediği gerçeğinin de farkındayız."

"Üç cadde pisti de tümsekliydi ve hepsinde yavaş virajlar vardı. Dolayısıyla, düşük hızlı virajlarda rekabetçi olabilen ve bordürlerde rahatça gidebilen bir aracınız, bu üç yarışta da hızlı olacaksınız."

"Şimdi Silverstone, Avusturya, Paul Ricard ve Budapeşte gibi daha geleneksel pistlere gideceğiz. Ama gerçek şu ki, gittiğimiz her pistte farklı farklı sorunlar yaşıyoruz."

"Dolayısıyla önümüzdeki yarışlarda piste çıktığımızda dünyayı ateşe vereceğimizin garantisi yok." dedi.